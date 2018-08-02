З Фінляндії хочуть депортувати подружжя кримчан через їхні російські паспорти

Жителям окупованого півострова Наталії Кушнаренко і Михайлу Бережном фінська влада видала документ, в якому йдеться, що країна не визнає російські паспорти, видані в анексованому Криму. Відтак подружжя мають депортувати в Україну.

Родина приїхала в країну у вересні 2017 року за туристичними візами, які їм видали у генеральному консульстві Фінляндії в Санкт-Петербурзі, пише "Радіо Свобода".

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У Фінляндії кримчани зареєстрували підприємство і подали документи для отримання посвідки на проживання. Та натомість отримали офіційний документ про невизнання в країні російських паспортів, виданих в анексованому Криму.

Посол України у Фінляндії Андрій Олефіров вважає, що Кушнаренко і Бережному за російськими закордонними паспортами видали фінські туристичні візи і пустили в країну через людський фактор.

Мені здається, що цих громадян спочатку пустили до Фінляндії за туристичною візою через людський фактор. Щороку в консульствах у Санкт-Петербурзі видають до мільйона шенгенських віз. Законодавство, яке забороняє видавати візи таким особам, звичайно ж, відсутнє – це просто добра воля країн-членів Європейського союзу у відповідь на звернення української сторони,

– прокоментував він.

Крім того, посол наголосив, що у таких питаннях останнє слово лишається не за консульством, а міграційною службою.

Коли фінська міграційна влада зрозуміла, звідки приїхали ці особи і що це та сама серія документів, які видаються саме у Криму, вони пішли до рекомендацій нашого МЗС. Всі кримчани вважаються громадянами України до виходу з громадянства,

– додав Олефіров.