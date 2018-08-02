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З Фінляндії хочуть депортувати подружжя кримчан через їхні російські паспорти

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Фінляндія не визнає російські паспорти у кримчан
Фінляндія не визнає російські паспорти у кримчан / shutterstock.com

Жителям окупованого півострова Наталії Кушнаренко і Михайлу Бережном фінська влада видала документ, в якому йдеться, що країна не визнає російські паспорти, видані в анексованому Криму. Відтак подружжя мають депортувати в Україну.

Родина приїхала в країну у вересні 2017 року за туристичними візами, які їм видали у генеральному консульстві Фінляндії в Санкт-Петербурзі, пише "Радіо Свобода". 

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У Фінляндії кримчани зареєстрували підприємство і подали документи для отримання посвідки на проживання. Та натомість отримали офіційний документ про невизнання в країні російських паспортів, виданих в анексованому Криму.

Посол України у Фінляндії Андрій Олефіров вважає, що Кушнаренко і Бережному за російськими закордонними паспортами видали фінські туристичні візи і пустили в країну через людський фактор.

Мені здається, що цих громадян спочатку пустили до Фінляндії за туристичною візою через людський фактор. Щороку в консульствах у Санкт-Петербурзі видають до мільйона шенгенських віз. Законодавство, яке забороняє видавати візи таким особам, звичайно ж, відсутнє – це просто добра воля країн-членів Європейського союзу у відповідь на звернення української сторони, 
– прокоментував він. 

Крім того, посол наголосив, що у таких питаннях останнє слово лишається не за консульством, а міграційною службою.

Коли фінська міграційна влада зрозуміла, звідки приїхали ці особи і що це та сама серія документів, які видаються саме у Криму, вони пішли до рекомендацій нашого МЗС. Всі кримчани вважаються громадянами України до виходу з громадянства,
– додав Олефіров.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Фінляндія
Джерело: 24 Канал
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