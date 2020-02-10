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      Із люку правоохоронці врятували голого хлопця

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      Чоловіка без одягу дістали зі зливного стоку / рatrol.police.gov.ua

      У Києві чоловіка в каналізації знайшли перехожі та викликали патрульних. Чому він туди потрапив – чоловік не зміг дати відповіді.

      До Патрульної поліції Києва зателефонували перехожі: "З люка видно людські пальці, ймовірно, там перебуває людина. Допоможіть". Пальці тримались за ґрати стоку.

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      Рятувальники за допомогою інструментів розрізали ґрати дощоприймача та витягнули чоловіка. Він дуже замерз і був голий. На питання патрульних, як він опинився в ямі, чоловік нічого не пояснив.

      Потерпілому дали одяг і посадили в автомобіль, щоб він зміг відігрітися і дочекатися медиків.

      У Патрульній поліції зазначили, що чоловік поводився дивно. Інспектори помітили в нього ознаки сп’яніння. Лікарі госпіталізували чоловіка до медзакладу.

      Голого чоловіка дістали з каналізації – дивіться відео: 

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Кримінальні новини Новини Києва
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