З Польщі евакуювали 20% українських заробітчан: місцевий бізнес просить в уряду допомоги

Представники будівельної промисловості Польщі звернулися до парламенту країни. Просять розширити їм пакет економічної допомоги. Адже через поширення коронавірусу з країни виїхали приблизно 20% українських заробітчан.

У будівельній галузі Польщі працюють приблизно 400 тисяч людей, а це 8% ВВП країни. Такі дані наводить Bloomberg.

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Через епідемію коронавірусу з Польщі виїхав кожен п'ятий український заробітчанин. Водночас польські працівники, які перебувають у трудовій міграції в інших країнах, не можуть повернутися назад.

Серйозна відсутність робочих рук призведе до значного скорочення можливостей галузі,

– написали будівельники у листі до уряду.

Вони просять запровадити послаблення для заробітчан-будівельників. Зокрема, продовжити їм термін перебування у Польщі, а також скасувати штрафи та сплату податків.

Що відомо про українських заробітчан у Польщі