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      З Польщі евакуювали 20% українських заробітчан: місцевий бізнес просить в уряду допомоги

      -
      Польські будівельники просять в уряду допомогу / znaj.ua

      Представники будівельної промисловості Польщі звернулися до парламенту країни. Просять розширити їм пакет економічної допомоги. Адже через поширення коронавірусу з країни виїхали приблизно 20% українських заробітчан.

      У будівельній галузі Польщі працюють приблизно 400 тисяч людей, а це 8% ВВП країни. Такі дані наводить Bloomberg.

      Зверніть увагу Скільки українців вже евакуювали через коронавірус і з яких країн

      Через епідемію коронавірусу з Польщі виїхав кожен п'ятий український заробітчанин. Водночас польські працівники, які перебувають у трудовій міграції в інших країнах, не можуть повернутися назад.

      Серйозна відсутність робочих рук призведе до значного скорочення можливостей галузі,
      – написали будівельники у листі до уряду.

      Вони просять запровадити послаблення для заробітчан-будівельників. Зокрема, продовжити їм термін перебування у Польщі, а також скасувати штрафи та сплату податків.

      Що відомо про українських заробітчан у Польщі

      • Точну кількість українських трудових мігрантів у країні назвати важко. У Польщі говорять, що їх від 800 тисяч до 1 мільйона. За іншими даними, під час сезонних робіт кількість заробітчан сягає 2 мільйонів.
      • Значна частина українців працює нелегально. Зокрема, у 2019 під час перевірок у Польщі виявили 15 тисяч нелегальних працівників, з яких 13,3 тисячі – українці.
      Коронавірус в Україні: вже заразилися 156 людей
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Польщі Будівництво Бізнес Заробітчани
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