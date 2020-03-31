З таким дизайном ринку землі не буде жодного економічного ефекту, – нардеп

Ринок землі глобально не впливає на позицію МВФ. Їх цікавить те, щоб в Україні сходився баланс. Ринок землі це про економічний ріст. Більш важливий закон про банки, щоб після того, як МВФ передасть кошти, вони не були виплачені колишнім власникам "Приватбанку", як компенсація.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат Верховної Ради України 8 скликання Олексій Мушак.

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"З таким дизайном ринку землі не буде жодного економічного ефекту. Це я можу сказати, як людина, яка предметно займалася цим питанням 3,5 роки. Воно не запускає додаткові якісь інвестиції", – заявив Мушак.

Для того, щоб були інвестиції, треба запускати юридичних осіб або підприємства. Умовно кажучи, громадянин України сам не обробляє, наприклад, 100 гектар землі. Для цього треба трактор, закупити насіння. Це вже повинно бути підприємство з рахунками, через які продається вирощене зерно,

– пояснив Олексій Мушак.

Він додав, якщо Україна хоче економічний ріст, тоді треба запускати підприємства. Проте земельна реформа зараз досить таки сильно враховує настрої, які є в суспільстві.

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Що передбачає законопроєкт про ринок землі

З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки.

Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.

Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.

Не продаватимуться землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.

Розрахунок за покупку землі відбуватиметься тільки в безготівковій формі.

Банки можуть бути власниками земельних ділянок у межах стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом 2 років.

Заборонено продавати землі навіть за умов проведення референдуму юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції.

Іноземцям заборонено купувати земельні ділянки в 50-кілометровій зоні від держкордону України, незалежно від рішення референдуму.

Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижчою від їх нормативної грошової оцінки. Ця норма діятиме до 1 січня 2030 року.



Рейтинг підтримки відкриття ринку землі серед українців / Інфографіка 24 каналу

