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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

З якого регіону вишиванка? Тест на національну ідентичність

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День вишиванки 2018 в Україні
День вишиванки 2018 в Україні / 24 Канал

Вишиванка – неабияка причина гордості для українців! Адже цю красу у своїх колекціях періодично використовують дизайнери світового масштабу та вдягають зірки. Це наша національна ідентичність. Зрештою, це просто неймовірно гарна річ. До Дня вишиванки редакція 24 Каналу підготувала для вас цікавий тест.

У кожного регіону – своя вишиванка, свій унікальний і неповторний стиль! Чи знаєте ви, чим відрізняються вишиті сорочки у різних регіонах України?

 
Теги: LifeStyle День вишиванки Публікації Історія Новини культури Мистецтво Тести
Джерело: 24 Канал
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