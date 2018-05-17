З якого регіону вишиванка? Тест на національну ідентичність

Вишиванка – неабияка причина гордості для українців! Адже цю красу у своїх колекціях періодично використовують дизайнери світового масштабу та вдягають зірки. Це наша національна ідентичність. Зрештою, це просто неймовірно гарна річ. До Дня вишиванки редакція 24 Каналу підготувала для вас цікавий тест.

У кожного регіону – своя вишиванка, свій унікальний і неповторний стиль! Чи знаєте ви, чим відрізняються вишиті сорочки у різних регіонах України?