За 10 днів у Росії можуть вичерпатися можливості атакувати Україну, – генерал США назвав умову

Заходу слід прискорити свою підтримку України. За такої умови вже за 10 днів у Росії вичерпаються можливості атакувати нашу державу.

У цьому переконаний Бен Ходжес – американський генерал у відставці, колишній командувач армії США в Європі. Про це він говорив у інтерв'ю телеканалу MSNBC.

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Генерал закликав прискорити допомогу Україні

Ходжес вважає, що у росіян немає трьох речей: часу, людської сили та, скоріш за все, боєзапасу. На його думку, Захід має не просто продовжувати постачання військової допомоги Україні, але й прискорити його. Він має на увазі оборонне озброєння, яке допоможе знищити російську артилерію, ракетні установки та пускові установки крилатих ракет.

Якщо припустити, що ми це зробимо, через наступні 10 днів Росія може досягнути "своєї кульмінації". Це означає, що вони не зможуть продовжувати атаки,

– підкреслив генерал.

Водночас він опублікував у своєму твітері допис про війну, яку Росія розв'язала проти України й закликав й надалі тиснути на агресора. "У них проблеми з живою силою та нестача боєприпасів", – наголосив він. Ходжес переконаний, що Україна може "пережити росіян", якщо міжнародні партнери розширять постачання необхідної зброї.

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