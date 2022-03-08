За час війни росіяни зруйнували 200 шкіл, 34 лікарні та 1500 житлових будинків

Міністр оборони України Олексій Резніков у соціальній мережі фейсбук опублікував нове звернення щодо нападу Росії на Україну.

За його словами, упродовж 11 днів російські окупанти зруйнували понад 200 українських шкіл, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків.

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Крім цього, встановлено, що російські солдати вбили 38 українських дітей та понад 70 поранили.

"Загалом підтверджено дані про понад 400 вбитих і понад 800 поранених цивільних громадян. Ці дані точно неповні. Адже ворог влаштував справжній акт геноциду проти України", – повідомив Олексій Резніков.

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Допис Міністерства оборони України

За 11 днів російські окупанти зруйнували понад 200 українських шкіл, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків.

Вже встановлено, що російські солдати вбили 38 українських дітей та понад 70 поранили. Загалом підтверджено дані про понад 400 вбитих і понад 800 поранених цивільних громадян. Ці дані точно неповні. Адже ворог влаштував справжній акт геноциду проти України.