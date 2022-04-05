За час війни в Україні значно зросли ціни майже на всі соціально значущі продукти

У Держпродспоживслужбі повідомили, що за час війни в Україні суттєво зросли ціни майже на всі продовольчі товари. Найбільше здорожчав хліб та крупи.

Ріст цін спостерігали у період з 23 лютого (за день до війни) до 4 квітня.

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Найбільше ціни зросли на продукти харчування, товари першої необхідності, пальне.

На які продукти зросли ціни

на хліб (пшеничний зріс у ціні на 28,5%, а хліб житньо-пшеничний – на 12,5%),

на крупи, зокрема речана збільшилася на 25,5%,

на макаронні вироби – на 24,5%,

на олію соняшникову – на 11,9%,

на цибулю ріпчасту – 27,2% та інші продукти харчування.

Порушення щодо росту цін були встановлені в кожному другому магазині.

За результатами проведеної роботи були знижені ціни до економічно обґрунтованого рівня, виставлені цінники на товари, відновлювалася робота терміналів, алкоголь знімався з реалізації,

– додали в Держпродспоживслужбі.

Додамо, що Держпродспоживслужба запровадила щоденний моніторинг цін на соціально значимі товари, серед яких продукти харчування, пальне, лікарські засоби.