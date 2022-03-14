За добу бійці "Азову" знищили 1 Тайфун, 4 БТРи, 2 ББМ "Рись"
Джерело:телеграм АЗОВ – Маріуполь
В результаті боїв під Маріуполем за добу бійцями "Азову" було знищено 1 Тайфун, 4 БТРи, 2 ББМ "Рись". Зокрема була знищена велика кількість піхоти орди, в тому числі 17 спецпризначенців ГРУ Росії.
Про це повідомили у телеграм-каналі окремого загону спеціального призначення "Азов". Також повідомляється, що бої за український Маріуполь продовжуються, попри те, що місто перебуває в облозі.
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Загарбницькі війська російської орди мають на меті захопити український Маріуполь, але наші захисники міста продовжують битву за кожного містянина.
Бійці стійко і самовіддано борються з російською ордою, яка невпинно атакує Маріуполь авіацією та артилерією,
– повідомили в "Азові".
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