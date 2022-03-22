Про це у зведенні від 22 березня повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України. Розповідаємо, що відомо про кількість літако-вильотів та локації з яких вони здійснювалися.

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Що відомо про літако-вильоти 22 березня

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, противник здійснив понад 80 літако-вильотів. 29 із них здійснено з аеродромів, розташованих на території Білорусі. Зокрема, із міст Барановичі та Бобруйськ.

Зазначимо, що використання території Білорусі для обстрілів України – прогнозована тактика Росії. Крім цього, раніше ми розповідали, що російські окупанти, зазвичай використовують "звичайну" тактичну авіацію, яка летить із суміжних до України областей Росії, Білорусі та окупованого Кримського півострова.

Крім того, військові експерти зазначають, що напад Білорусі – це лише питання часу. Країна може виставити приблизно 10, а максимум 15 батальйонних тактичних груп.

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