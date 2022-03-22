Зеленський розповів Трюдо про останні обстріли Росією

Зеленський повідомив про телефонну розмову з Трюдо у своєму твітері. Український президент розповів главі уряду Канади про обстріли російських військових по цивільній інфраструктурі.

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Також Зеленський повідомив про гуманітарну катастрофу, яку Росія створила у Маріуполі. Сторони порушили питання мирного процесу та безпекових гарантій для України.

Глава держави наголосив на лідерстві Канади у підтримці України.

Провів перемовини з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Повідомив про останні обстріли Росією цивільної інфраструктури, гуманітарну катастрофу, насамперед у Маріуполі. Обговорили мирний процес, важливість дієвих безпекових гарантій для України. Лідерство Канади у підтримці України важливе!

– йдеться у повідомленні Зеленського.

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