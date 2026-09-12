Найбільша небезпека: за допомогою чого росіяни намагаються уражати українські НРК

Українські наземні роботизовані комплекси все частіше виконують бойові та логістичні завдання на найгарячіших ділянках фронту. Ворог чудово розуміє небезпеку від залізних дронів та влаштовує на них цілеспрямоване полювання.

Командир взводу НРК (131 ОРБ) з позивним "Вітер" розповів 24 Каналу, що саме становить найбільшу загрозу для вітчизняної техніки та як ворог реагує на появу залізних дронів.

Що становить найбільшу загрозу для НРК

За словами військовослужбовця, загарбники постійно намагаються протидіяти українським роботам, вишукують їх, активно мінують шляхи просування та завдають вогневих ударів. Утім, успіх у цій протидії у загарбників є лише змінним.

На жаль, іноді росіянам вдається нищити, тому найнебезпечнішим для НРК, однозначно, є FPV-дрон,

– сказав командир взводу НРК (131 ОРБ).

Він також зазначив, що самі росіяни за статистикою починають більше застосовувати НРК логістичного характеру, адже мають схожі проблеми через масове використання FPV-дронів. Однак українським підрозділам зустрічати ворожі наземні платформи на полі бою ще не доводилося.

Як НРК впливають на ворога та як їх навчають

Військовий розповів, що опанувати управління НРК досить легко. Ударними платформами керує декілька осіб – зокрема оператор та навідник, а головну роль відіграють досвід та планування. Роботи не можуть повністю замінити людину на фронті, але суттєво зменшують втрати особового складу.

Військовий про особливості НРК: відео

Окрім виконання бойових завдань, наземні роботи здійснюють колосальний психологічний тиск на ворога.

Великий залізний дрон з встановленим кулеметом, з яким ти не маєш якогось психологічного, ментального контакту, як із живою людиною, суттєво давить. У нас були випадки, коли ми перебували у безпосередній близькості до пішої групи противника, не могли вести вогонь, але просто своєю присутністю зупинили його на місці, дали можливість допрацювати решті сил та засобів,

– поділився "Вітер".

Він також окремо відзначив роботу сервісної служби компанії DEVDROID, яка цілодобово надає технічну підтримку та здійснює ремонт платформ безпосередньо під час бойових завдань.

Зазначимо, що з початку 2026 року кількість місій наземних роботизованих комплексів Силах оборони зросла у 3,3 раза. Загалом безпілотні платформи виконало вже понад 112 тисяч логістичних та евакуаційних завдань, беручи на себе найнебезпечнішу роботу на лінії зіткнення.