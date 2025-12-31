За кілька годин до Нового року росіяни атакували багатоповерхівку у Запоріжжі
Напередодні Нового року Росія цинічно атакувала Запоріжжя. Цього разу ворог вдарив по багатоповерхівці.
Внаслідок удару загорілися автівки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Які наслідки атаки на Запоріжжя?
За словами Федорова, через ворожу атаку постраждала багатоповерхівка та загорілися автівки. На жаль, дістала поранень одна людина. Екстрені служби вже ліквідовують наслідки та надають необхідну медичну допомогу.
Наслідки атаки на Запоріжжя: відео Запорізької ОВА
Росія – країна-терорист. Цілий день запоріжці чують звук повітряної тривоги, а наші екстрені служби долають наслідки ворожих атак. Поруч із місцем удару розгорнуто пункт незламності,
– написав начальник Запорізької ОВА.
Росія знову атакувала Запоріжжя / Фото Запорізької ОВА
Він також додав, що всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися у міський кол-центр або зателефонувати на гарячу телефонну лінію Запорізької ОВА.
