Уряд оголосив про конкурс на кращий ескіз Великого Державного Герба. Він триватиме з 1 жовтня по 1 листопада 2020 року. Розробнику кращого ескізу заплатять 100 тисяч гривень.

Наразі створили організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу. Відповідне рішення Кабмін схвалив на засіданні 30 вересня, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про конкурс

Конкурс доручили провести Міністерству культури та інформаційної політики. У проєкті постанови зазначили, що результати оголосять до 1 грудня. Співголовами оргкомітету, з якого сформують журі, є Міністр юстиції Денис Малюська і міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Що отримають переможці:

перша премія – 100 тисяч гривень;

друга премія – 50 тисяч;

третя премія – 30 тисяч.

Якщо ж до 1 грудня не зможуть обрати переможця, конкурс продовжать. Розробник кращого ескізу передасть права на малюнок, уклавши договір з Мінкультом.

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