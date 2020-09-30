За кращий ескіз великого Державного Герба України заплатять 100 тисяч гривень
Уряд оголосив про конкурс на кращий ескіз Великого Державного Герба. Він триватиме з 1 жовтня по 1 листопада 2020 року. Розробнику кращого ескізу заплатять 100 тисяч гривень.
Наразі створили організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу. Відповідне рішення Кабмін схвалив на засіданні 30 вересня, повідомляє 24 канал.
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Що відомо про конкурс
Конкурс доручили провести Міністерству культури та інформаційної політики. У проєкті постанови зазначили, що результати оголосять до 1 грудня. Співголовами оргкомітету, з якого сформують журі, є Міністр юстиції Денис Малюська і міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Що отримають переможці:
- перша премія – 100 тисяч гривень;
- друга премія – 50 тисяч;
- третя премія – 30 тисяч.
Якщо ж до 1 грудня не зможуть обрати переможця, конкурс продовжать. Розробник кращого ескізу передасть права на малюнок, уклавши договір з Мінкультом.
Історія затвердження великого Герба України
- Конкурс на ескіз великого Герба України проводили в 1997 і 2008 роках. Тобто цьогоріч це буде втретє.
- У 2009 році Кабмін затвердив новий ескіз, але законопроєкт так і не внесли до ВРУ.
- До слова, великий Державний Герб вже давно використовують органи державної влади, частини Збройних Сил України, громадські організації тощо. Однак офіційно його не затвердили.