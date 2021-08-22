За ліцензію для грального закладу – хабар 90 тисяч доларів: чиновнику обрали запобіжний захід

Член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей отримав хабар у розмірі 90 тисяч доларів за дозволи та ліцензії у сфері грального бізнесу. Однак 20 серпня "на гарячому" його затримали детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП.

Затриманому обрали запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 5 мільйонів гривень. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

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Влітку 2021 року детективи отримали інформацію, що у Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей існує система, завдяки якій одержували неправомірну вигоду в особливо великих розмірах. Щоб викрити злочинну схему, Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура працювали під прикриттям.

Схему реалізували в Чернігівській та Запорізькій областях

Детективи зафіксували факти, які доводили те, що член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей просив у підприємців кошти в обмін на дозволи, що підтверджують відповідність приміщень в Чернігівській та Запорізькій областях для азартних ігор.

Крім того, чиновник обіцяв забезпечити ліцензії, щоб проводити у цих приміщеннях ігрову діяльність. Такі "послуги" коштували 90 тисяч доларів.

За результатами негласного розслідування, високопосадовця затримали якраз під час отримання грошей. Наразі тривають слідчі дії, щоб викрити інших учасників організованої злочинної групи.