За минулу добу на Миколаївщині 13 людей отримали поранення

У Миколаївській області за 17 квітня поранення отримали 13 людей. Дітей серед них немає.

Всіх постраждалих доправили до лікарні. В обласній раді Миколаївщини повідомляють, що вони отримують необхідну допомогу.

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Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 301 громадянин, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину,

– мовиться у повідомленні обласної ради.

Лікарі працюють цілодобово, щоб допомагати пацієнтам.

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