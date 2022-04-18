За минулу добу на Миколаївщині 13 людей отримали поранення
18 квітня 2022 , 11:01Читать новость на русском
Джерело:Ганна Замазєєва в телеграмі
У Миколаївській області за 17 квітня поранення отримали 13 людей. Дітей серед них немає.
Всіх постраждалих доправили до лікарні. В обласній раді Миколаївщини повідомляють, що вони отримують необхідну допомогу.
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Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 301 громадянин, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину,
– мовиться у повідомленні обласної ради.
Лікарі працюють цілодобово, щоб допомагати пацієнтам.
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