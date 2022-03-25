За наказом колаборантки: окупанти заблокували роздачу гуманітарної допомоги у Мелітополі
Джерело:фейсбук Івана Федорова
У Мелітополь 25 березня прибула гуманітарна допомога. Однак окупанти заблокували її роздачу місцевим жителям.
За словами мера Мелітополя Івана Федорова, наказ заборонити видачу продуктів і медикаментів особисто видала самопроголошена керівниця окупаційної адміністрації і колаборантка Галина Данильченко.
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Мелітопольці не можуть отримати допомогу
Пожежна частина Мелітополя, у яку Україна завезла 13 тонн продуктів та 2 тонни дитячого харчування і медикаментів 25 березня, повністю заблокована окупантами зі зброєю. Вивезти "гуманітарку" для її розповсюдження українській стороні не дають.
Є інформація, що вони планують частину гуманітарної допомоги викрасти, щоб реалізувати її за готівку. Частиною – нагодувати своїх проросійських прихильників та військовослужбовців армії окупанта,
– повідомив Федоров.
Нагадаємо, що Мелітополь перебуває під тимчасовою окупацією з 26 лютого. Легітимного мера міста раніше викрали російські служби, після чого Україна здійснила обмін і визволила його з полону. На місце Федорова окупанти поставили маріонетку і зрадницю України Галину Данильченко, яка є членкинею забороненої на території нашої держави партії "Опозиційний блок".
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