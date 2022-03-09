За перші дні війни Метінвест передав 3,5 тисячі протитанкових їжаків та авто для ЗСУ

З початком вторгнення Росії на територію України, яке почалась 24 лютого, Метінвест разом з імпортерами, а також майже всіма майстернями, які знаходяться довкола, перейшли на виробництво протитанкових їжаків.

Про це розповів в ефірі генеральний директор ТОВ "Метінвест" Юрій Риженков.

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На сьогоднішній день Метінвест передав понад 3,5 тисячі протитанкових їжаків і понад 2 тисячі тонн бетонних споруд для укриттів. Це те, що вже було зроблено практично у перші дні. Зараз історія продовжується, ми надаємо нашим партнерам метал для виготовлення протитанкових їжаків або для укриттів,

– розповів Риженков.

За його словами, весь метал, який є сьогодні на складах за рішенням акціонера Ріната Ахметова надається для оборонних споруд.

Разом із цим ми також підтримуємо ЗСУ тією самою спецтехнікою. Понад півсотні автомобілів різного застосування було вже передано. Також Рінат Ахметов ухвалив рішення щодо виділення 10 мільйонів євро на закупівлю засобів захисту для тероборони,

– сказав гендиректор.

Мова йде про бронежилети, каски, аптечки. Сьогодні вже першу партію з майже 3 тисяч бронежилетів та 500 аптечок закуплено. Вона вже в дорозі. Як тільки все це прибуде в Україну, тоді буде відбуватись передача силам територіальної оборони.

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