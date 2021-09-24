За тиждень роботи нова будівельна інспекція опрацювала 1300 дозвільних документів

Лише за перший тиждень роботи правонаступниця ДАБІ опрацювала понад 1300 дозвільних документів. Новостворена Державна інспекція архітектури та містобудування показала неабияку ефективність.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Козловська.

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За словами Козловської, серед усієї кількості дозвільних документів ДІАМ найбільше опрацювала повідомлень про початок роботи – аж 700. Також Державна інспекція архітектури та містобудування зареєструвала:

майже 400 декларацій;

135 дозволів;

50 сертифікатів готовності.

Зауважимо, що перед ліквідацією ДАБІ видала понад 400 дозволів на будівництво. Чиновниця пояснила це побоюваннями ринку щодо затримок на старті роботи нової структури. За її словами, ці побоювання не виправдалися, оскільки нова архітектурна інспекція "відразу активно включилася в роботу".

Також Козловська наголосила, що у ДІАМ є повноваження, щоб скасувати ті рішення попередників, які викликають протести з боку громадськості.

Якщо за результатами перевірок виявлять порушення, то видані раніше дозвільні документи будуть анульовані,

– підкреслила Козловська.

Що відомо про ліквідацію ДАБІ

Ще у березні 2020 року президент Володимир Зеленський назвав ДАБІ одним із найкорумпованіших органів. Перед тим, уряд ухвалив постанову №218, згідно з якою ДАБІ треба ліквідувати. Замість неї – створити три нові органи:

Державну інспекцію містобудування,

Державне агентство з технічного регулювання в містобудуванні,

Державну сервісну службу містобудування.

У грудні 2020 року уряд вирішив ліквідувати Державну інспекцію містобудування (ДІМ) та Державну сервісну службу містобудування. Замість них створили ДІАМ – Державну інспекцію архітектури та містобудування України.