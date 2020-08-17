Проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня 2020 року може опинитись під загрозою через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні. Якщо 50% України опиниться у червоній зоні, то голосування можуть перенести.

Які підстави для перенесення виборів

У цьому випадку обирати місцеву владу українцям доведеться пізніше. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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Якщо ми будемо відзначати перевищення: 50% території буде в червоній зоні, то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, в тому числі і виборів,

– зазначив Ляшко.

Прикладом для України під час пандемії може стати Польща. Адже країна-сусідка через спалах коронавірусу переносила вибори президента.

Проте, зазначив Ляшко, наразі спрогнозувати ситуацію щодо голосування – дуже складно. Висновки можна буде зробити на початку жовтня.

Україну поділили на карантинні зони

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я з 3 серпня поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У червоній зоні рівень карантинних обмежень – найвищий. Поділ на зони постійно оновлюється – залежно від епідеміологічної ситуації.

Які регіони України наразі належать до червоної зони:

Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;

Кіцманський район Чернівецької області.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні? В Україні виявили 91 356 випадків коронавірусу, з них 2068 – летальні. Одужали 47 822 осіб.



Які обмеження у різних зонах карантину / Інфографіка 24 каналу