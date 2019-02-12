За акцію проти Зеленського Порошенко пробачив $60 млн кримінальному авторитету Кривецькому

Акція протесту проти Володимира Зеленського, яка відбулася у Львові 8 лютого, "обійшлася" її замовникам – Адміністрації Президента в 60 млн доларів.

Схему розкрив журналіст Олександр Дубінський.

Так, найактивніші учасники акції – Сергій Фаворський і Сергій Лейченко – є "працівниками" кримінального авторитета Ігоря Кривецького на прізвисько "Пупс", якого ЗМІ називають спонсором ВО "Свобода" і партнером Петра Порошенка в різних тіньових схемах.

ГО "Українська спілка ветеранів АТО", в яку входять Фаворський і Лейченко, заснована депутатом із БПП Андрієм Антонищаком і авторитетним бізнесменом Олександром Веремеєнком на прізвисько "Тимофій" – партнером "Пупса".

Днями, після львівської акції, НАБУ закрило справу про крадіжку 60 млн доларів із Державної продовольчо-зернової корпорації.

"Крадіжка з ДПЗКУ відбулася у 2014 році, коли міністром аграрної політики України був представник ВО "Свобода" Ігор Швайка, а "смотрящим" за міністерством був інший свободівець – Олександр Мирний, який вважається партнером цього самого "Пупса". Який гарний збіг: проводиш акцію проти Зеленського – тобі пробачають 60 млн доларів, вкрадених із ДПЗКУ", – іронізує Олександр Дубінський.

За його інформацією, підозрювані пішли на угоду зі слідством і компенсували до бюджету частину вкрадених коштів: з 60 млн доларів вони повернули 60 тис. – у тисячу разів менше.

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, акцію протесту проти Зеленського у Львові, куди він приїхав виступати разом з акторами "Кварталу 95", організував відомий у регіоні бізнесмен і екс-народний депутат від ВО "Свобода" Ігор Кривецький за дорученням Адміністрації Президента. Щоб дискредитувати Володимира Зеленського, який наразі є лідером президентського рейтингу, до участі в акції залучали людей у камуфляжі учасників АТО.