За гроші, які політики витрачають на рекламу можна купити танковий батальйон, – експерт

До президентських виборів залишилося менше, ніж пів року, а передвиборча кампанія стартує вже 31 грудня. Тому кандидати у президенти активно освоюють Facebook, Twitter та Instagram, аби за допомогою реклами привабити якомога більше виборців.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів громадський діяч та співзасновник групи з інформаційної підтримки Томосу Семен Кабакаєв.

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На його думку, політики, що вже зараз вкладають гроші в рекламу, збільшать витрати на неї щонайменше у 10 разів.

Я вважаю, що за той період, поки будуть тривати президентські та парламентські вибори політики витратять скільки грошей на рекламу, що за них можна купити танковий батальйон,

– сказав Кабакаєв.

Він додав, що вікова категорія людей, що активно користуються соцмережами, мають певний імунітет. Наприклад, Instagram все частіше використовує молодь, яка навчається у школах та університетах.

На жаль, підлітки майже не цікавляться політикою. Хіба, якщо у родині є хоч хтось кому цікава політична ситуація – може бути підписаний на когось з політиків. Проте я дуже часто зустрічаю людей, які живуть своїм життям. Тому вони можуть навіть не знати хто в країні прем'єр-міністр,

– наголосив експерт.

Нагадаємо, що під час передвиборчої кампанії, що розпочнеться 31 грудня 2018 року, політики зазвичай порушують теми тарифів, цін, війни, корупції. Втім, на думку експертів, нові обіцянки навряд чи будуть виконані. В цілому ж, констатують фахівці, під час майбутньої гонки розкрутка екологічної проблематики очікуваного ефекту не принесе.