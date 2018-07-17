За какие права украинцы готовы биться?

Ранее мы часто читали исследования на тему ценностей граждан Украины, наших жизненных ориентиров и мотиваций. От которых конечно возникает и восприятие проблем и мотивация голосовать.

Фундаментальные ценности

В разных странах люди отдают предпочтение разным жизненным ценностям и тем правам, которые закрепляют их и предоставляют человеку возможность их реализации. Так, для жителей Великобритании, Швеции, Германии, Финляндии и Польши основным приоритетом будет удовлетворенность жизнью, здоровье представляется главной ценностью гражданам России, Норвегии, Исландии, Франции и Австрии. Для украинцев и албанцев, согласно результатам международного исследования, главной ценностью является доход.

Читайте также: К какой цивилизации принадлежит Украина?

При всем обилии различных социологических опросов, интервью и других обследований, нельзя сказать, что проблематика прав человека, их понимания украинцами, желания и способности их защищать, является широко представленной. Хотя такие социологические исследования и встречаются, их нельзя назвать систематическими и глубокими. В отличие, например, от электоральных рейтингов. Хотя, мне кажется, что они имеют гораздо большее значение для коррекции текущей политики, чем опросы избирательных симпатий.

Данные скудных опросов о важности конституционных прав, по моему мнению, свидетельствуют не только о понимании ими объективной значимости тех или иных своих, прямой зависимости качества жизни от гарантированности этих прав, но и о том, в какой мере, гарантированность того или иного права является проблемной, на сколько формальное провозглашение его незыблемости отличается от реальной ситуации его соблюдения в обществе.

Посмотрим на Украину

Из всех конституционных прав человека, закрепленных в Конституции Украины, основное значение имеет право на жизнь (77,7% опрошенных). К сожалению, не могу назвать такой результат положительным. Он говорит о том, что в той или иной мере, украинские граждане испытывают сомнения в гарантированности этого основного их права, о высокой вероятности наступления угроз этому праву. Чего только стоит продолжающаяся война на Востоке, количество жертв преступлений, автопроисшествий, да и просто внезапных смертей из-за не вовремя приехавшей скорой помощи.

На втором месте идет право на социальное обеспечение (63,2%). При всех многочисленных недостатках советской системы, ценой качества жизни будущих поколений (нашей, с вами), она создала у людей иллюзию обеспеченной старости, заботы государства о всех немощных его согражданах (стариках, инвалидах, больных и т.д.). Хотя никто и не мог претендовать на что-то большее, но каждому был доступен минимальный "паек".

Годы прошедших реформ не прибавили украинцам в обеспеченной старости. Скорее, обратное. Сейчас большинство стариков вынуждены заботиться о своем простом физическом выживании, а не о достойном уровне жизни. Причем, перспектив улучшения ситуация для большинства, не только стариков, но и работоспособных украинцев, не видно.

Ожидания многих, обратные, – надо ждать только ухудшения. Согласно соцопросу USAID "Трансформация финансового сектора", лишь у 24% украинцев есть сбережения на пенсию. 57% опрошенных отмечают, что не готовы откладывать деньги на пенсию. При этом 68% респондентов отметили, что они не будут получать достаточной пенсии для обеспечения достойного уровня жизни. Этим и объясняется столь высокое место права на социальное обеспечение в иерархии конституционных прав человека.

Третье место, 58,3%, принадлежит праву на жилье. В Украине сейчас строят много, проблем приобрести жилье, как таковых нет. Но при одном, самом существенном условии: если у тебя есть соответствующие деньги.

Читайте также: У нас сейчас два высших суда, или О том, как депутаты Конституцию нарушили в угоду власти

Статистика же печальна: для того, чтобы купить всего лишь однокомнатную квартиру, семье придется копить от 6 до 23 лет. При этом, уровень зарплаты должен быть выше "средней". При этом, сегодня 12% украинцев считают, что они не имеют достаточно денег на еду. Понятно, что в таких условиях, о приобретении жилья, речи идти не может. Надо отметить, что и государство не предпринимает каких-либо серьезных системных мер для того, чтобы действительно гарантировать соблюдение конституционного права украинцев на жилье.

На четвертом месте, по важности, для украинцев, находится право на образование (57,2%). Примечательно, что новейших социологических исследований, посвященных качеству украинского образования, вообще нет. По нерепрезентативным данным опроса в ходе телепередачи довольны уровнем образования в школах Украины только 30% зрителей. Большинство украинцев понимают важность образования для построения успешной карьеры и достижения высокого уровня качества жизни. Обращает на себя внимание, что, несмотря на широкую представленность проблематики образования в украинском общественно-политическом дискурсе, ее социологические исследования (по известным нам данным) проводились последний раз лишь в 2011 году.

Как ни странно, но право на справедливый суд, при всем количестве информационных поводов по этой теме, находится лишь на пятом месте. К числу важнейших прав человека, его относят лишь 56% опрошенных. Как я полагаю, это говорит, как об определенной успешности судебной реформы и реформы правоохранительных органов, так и тем, что сферу суда и всего, связанного с ней, большинство украинцев не считают тем, что непосредственно затрагивает их интересы.

Думаю, необходимо отметить и такой двусмысленный, в плане интерпретации, факт, что 58% опрошенных украинцев никогда не пробовали защищать свои права. В силу чего это происходит: то ли в силу отсутствия серьезного их нарушения, то ли, в силу неверия в наличие реальных возможностей защитить свои права, – не понятно.

В завершение, в определенной мере повторяясь, подчеркну: приступая к конституционной реформе, выработке нового общественного договора, или в целом работая в законодательному процессу украинским политикам и нашему гражданскому обществу было бы весьма полезным ознакомиться с результатами социологических исследований по всем связанным с этим вопросам.

Сейчас же таких исследований просто нет, как и соответствующих, серьезных аналитических и прогностических исследований. Еще хочется высказать такое предположение: для Украины сейчас важно не законодательное закрепление тех или иных прав человека, а построение реально работающей системы гарантий их соблюдения со стороны всех субъектов: власти, бизнеса, общества, других людей. Причем такой системы, которая бы включала не только нормативные положения, развивающие ту или иную конституционную норму, но и конкретные организационные, распорядительные мероприятия, предусматривала бы на обеспечение таких гарантий необходимого объема средств. Причем вся эта система, а также положения, лежащие в ее основе, должна не просто быть созданной, а известной любому гражданину нашей страны.

Читайте также: Прежде всего это укрепит независимость: в НАТО рассказали, что приблизит Украину к членству