За лаштунками G7

Поки сильні світу цього начебто беруться за екологію планети й думають, чи повертати Росію до свого клубу, а перші леді досліджують культуру басків, на півдні Франції та півночі Іспанії не припиняються протести.

Вуличні опоненти G7 називають президентські заклики до порятунку клімату фейком, лише прикриттям для вирішення представниками сімки своїх бізнес-інтересів. Мовляв, дбають лише про ринки збуту своїх товарів, а лісові пожежі в Бразилії використовують для відмивання доброго імені "демократичних" лідерів.

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Сесіль прийшла на мітинг у жовтій футбулці із закликом на захист клімату. Це – співорганізаторка акції.

Ми тримаємо портрети, які поліція шукає місяцями. І нам вдалося тримати їх у центрі Байонни, тому що поліція не хотіла брати на себе ризик арештувати нас, мирних протестувальників, з портретами Емануеля Макрона, перед очима міжнародних,

– розповідає вона.

"На цьому баскському будинку ми почепили банер, де сказано, що Макрон – лідер не у збереженні клімату, а лише – в балачках… Він прикидається, що рятує клімат на міжнародному рівні, але насправді це не призводить до партнерства щодо неперевищення 1,5-відсоткової межі глобального потепління. Тому ми хочемо, щоб наші друзі вжили дій вже зараз".

"Люди викрали його портрети з міськради. Тож тут є і справжні потрети, і картинки-жарти…. Люди, які викрали справжні зображення Макрона, підуть під суд, тож тут ми кажемо, що ми всі тут крадії".

По місту пересуватися нелегко – безпеку топ-посадовців всюди пильнують жандарми. З усіх куточків Франції на узбережжя зігнали понад 13 тисяч правоохоронців. Зі зброєю в руках вони перевіряють документи та перекривають дороги від аеропорту до "круглого столу" великих лідерів на теплому узбережжі курортного Біарріца.