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      За лаштунками G7

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      "Макрон – лідер не у збереженні клімату, а лише – в балачках…"
      "Макрон – лідер не у збереженні клімату, а лише – в балачках…"

      Поки сильні світу цього начебто беруться за екологію планети й думають, чи повертати Росію до свого клубу, а перші леді досліджують культуру басків, на півдні Франції та півночі Іспанії не припиняються протести.

      Вуличні опоненти G7 називають президентські заклики до порятунку клімату фейком, лише прикриттям для вирішення представниками сімки своїх бізнес-інтересів. Мовляв, дбають лише про ринки збуту своїх товарів, а лісові пожежі в Бразилії використовують для відмивання доброго імені "демократичних" лідерів.

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      протести

      Сесіль прийшла на мітинг у жовтій футбулці із закликом на захист клімату. Це – співорганізаторка акції.

      Ми тримаємо портрети, які поліція шукає місяцями. І нам вдалося тримати їх у центрі Байонни, тому що поліція не хотіла брати на себе ризик арештувати нас, мирних протестувальників, з портретами Емануеля Макрона, перед очима міжнародних,
       – розповідає вона.

      протести в франції

      "На цьому баскському будинку ми почепили банер, де сказано, що Макрон – лідер не у збереженні клімату, а лише – в балачках… Він прикидається, що рятує клімат на міжнародному рівні, але насправді це не призводить до партнерства щодо неперевищення 1,5-відсоткової межі глобального потепління. Тому ми хочемо, щоб наші друзі вжили дій вже зараз".

      проблеми глобального потепління

      протести глобальне потепління

      "Люди викрали його портрети з міськради. Тож тут є і справжні потрети, і картинки-жарти…. Люди, які викрали справжні зображення Макрона, підуть під суд, тож тут ми кажемо, що ми всі тут крадії".

      протести

      протетисти в франції

      По місту пересуватися нелегко – безпеку топ-посадовців всюди пильнують жандарми. З усіх куточків Франції на узбережжя зігнали понад 13 тисяч правоохоронців. Зі зброєю в руках вони перевіряють документи та перекривають дороги від аеропорту до "круглого столу" великих лідерів на теплому узбережжі курортного Біарріца.

      протести у франції

      А от у безпечній зоні – і форель водиться, і хамон "на деревах росте". Лише в зоні для преси – усі принади цивілізованого світу, бракує хіба що джакузі чи лазні. Під хрускіт французьких багетів міжнародні видання й телеканали безперестанку роблять репортажі про результати перемовин лідерів: про допомогу у гасінні пожеж Амазонії, умови й терміни Брекзіту, торговельні війни між державами-гігантами, напруження між Іраном та США, і, звісно, перспективи відновлення формату G8.

      протести в франції

      Автор: Сергій Патока

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      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини політики
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