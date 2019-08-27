Чи міг Обама запобігти анексії Криму і чому про це згадав Трамп?

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив: його попередник Барак Обама міг зупинити анексію Криму Росією, однак не зробив цього. Розповідаємо, чому ця теза прозвучала зараз і чи є вона справедливою.

Чому Трамп згадав про Крим?

Так президент США на прес-конференції за підсумками саміту G7 в Біарріці відповів на питання щодо його бажання бачити Путіна у розширеному складі "великої сімки".

Путін перехитрив Обаму. Це було недобре. Це (анексію Криму, – 24 канал) можна було зупинити, але президент Обама не зміг цього зробити, і це дуже погано… Крим був анексований під час його правління. Якби це сталося під час мого правління, я б сказав: "Вибачте, хлопці, я зробив помилку",

– сказав Трамп.

Дивіться відео відповіді Трампа:

Росію виключили з "Великої вісімки" в 2014 році після анексії Криму. Після цього представники країн Заходу заявляли: відновлення участі Москви у саміті пов’язано з "кримським питанням" і припиненням агресивних дій на Донбасі.

20 серпня 2019 року Дональд Трамп по телефону обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном питання запрошення Росії до участі в саміті G7 у 2020 році. Також на офіційному відкритті саміту Трамп наполягав на тому, що G7 потрібна присутність РФ, зокрема для обговорення питань Ірану, КНДР і Сирії.

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Підтримав президента США у цьому питанні лише прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте. Усі інші країни-учасниці саміту, крім Японії (яка вирішила зберігати нейтралітет), висловилися категорично проти повернення РФ до складу G7. Політики зазначили: Москву не можна повертати до G7, поки вона не припинить агресію проти України.

Після цього ЗМІ повідомляли, що це питання посварило президента США з іншими лідерами G7.

Як минув цьогорічний саміт G7: відео

Що означає така заява Трампа?

Цю тезу варто сприймати виключно у контексті G7, зокрема – бажання Трампа бачити Путіна на саміті-2020. Адже зараз фактично неможливо оцінювати: мав Обама можливість запобігти анексії Криму, чи не мав. Таку думку висловив у коментарі 24 каналу експерт "Майдану закордонних справ" Олександр Хара.

Він фактично не звинуватив Путіна у тому, що той здійснив цей злочин (анексував Крим, – 24) і порушив міжнародне право. А намагався використати як аргумент для політичної боротьби проти свого попередника те, що Путін нібито обхитрив Обаму,

– зазначив експерт.

І, хоча на прес-конференції були представники не лише американських медіа, цей меседж був спрямований передусім на американців.

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Олександр Хара зазначає: Трамп неодноразово показував, що має ірраціональне бажання бути друзями з Путіним, незважаючи на те, що Росія є негативною силою у сучасному світі. І щодо України, і щодо Сирії, Венесуели та низки інших країн. Але найголовніше тут – щодо Сполучених Штатів. Оскільки Кремль втручався у американські вибори. Це – доведений факт. І всі ці речі мали б якось впливати на ставлення до Путіна та його режиму. Але у Трампа є інша думка.

Проте, не зважаючи на його риторику, вже почав діяти другий пакет санкцій у зв'язку зі спробою вбити Скрипалів. Дипломатична блокада також не завершена, а повномасштабний діалог не відновлено. Так що риторика риторикою, але тиск все ж залишається.

Скажімо так, Америка зацікавлена, щоб Росія була на її боці. Є проблеми, які не можна вирішити без залучення Москви. Тому тут є раціональна частина. А є ірраціональна – бажання Трампа розмовляти з тиранами. Це такі психологічні особливості цієї людини,

– говорить експерт.

І пояснює: Трамп вважає себе великим бізнесменом, який укладав угоди на мільярди доларів. Потім він став великим президентом, який хоче спілкуватися з таким же калібром політиків. А, враховуючи те, що Росія виглядає як велика держава, принаймні з точки зору розміру території і ядерного потенціалу, то зрозуміло, чому він хоче з ним розмовляти.

Політика США стосовно України у часи Обами та Трампа

Для України США за президентства Дональда Трампа зробили набагато більше, аніж у часи Барака Обами, зазначив Олександр Хара. Проте він додає: це не залежить від самого Трампа. Навпаки – дуже часто його Адміністрація і Конгрес США діяли всупереч йому.

І, так, при всій позитивній риториці і дипломатії Обами, анексія Криму і початок війни на Донбасі відбувалися під час його каденції. Втручання Росії у внутрішні справи США також відбувалося під час каденції Обами. Це – беззаперечні факти.

Що б зробив Трамп, якби він був у той час президентом? Цього ніхто не може знати. Наразі ми бачимо його не особливо активну позицію щодо України. Олександр Хара пояснює: лідер США про нас згадує, але, скажімо, бажання бути присутнім у Женевському форматі не виказує.

Зараз Дональд Трамп займається іншими речами, пов'язаними, зокрема, з американськими виборами у 2020 році. А Україна йому не зовсім цікава.