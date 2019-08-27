Мог ли Обама предотвратить аннексию Крыма и почему об этом вспомнил Трамп?

Президент США Дональд Трамп накануне заявил: его предшественник Барак Обама мог остановить аннексию Крыма Россией, однако не сделал этого. Рассказываем, почему этот тезис прозвучал сейчас и является ли он справедливым.

Почему Трамп вспомнил о Крыме?

Так президент США на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице ответил на вопрос о его желании видеть Путина в расширенном составе "Большой семерки".

Путин перехитрил Обаму. Это было нехорошо. Это (аннексию Крыма, – 24 канал) можно было остановить, но президент Обама не смог этого сделать, и это очень плохо... Крым был аннексирован во время его правления. Если бы это произошло во время моего правления, я бы сказал: "Извините, ребята, я сделал ошибку",

– сказал Трамп.

Смотрите видео ответа Трампа:

Россию исключили из "Большой восьмерки" в 2014 году после аннексии Крыма. После этого представители стран Запада заявляли: возобновление участия Москвы в саммите связано с "крымским вопросом" и прекращением агрессивных действий на Донбассе.

20 августа 2019 года Дональд Трамп по телефону обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос приглашения России к участию в саммите G7 в 2020 году. Также на официальном открытии саммита Трамп настаивал на том, что G7 нужно присутствие РФ, в частности для обсуждения вопросов Ирана, КНДР и Сирии.

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Поддержал президента США в этом вопросе только премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Все другие страны-участницы саммита, кроме Японии (которая решила сохранять нейтралитет), высказались категорически против возвращения РФ в состав G7. Политики отметили: Москву нельзя возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины.

После этого СМИ сообщали, что этот вопрос поссорил президента США с другими лидерами G7.

Как прошел нынешний саммит G7: видео

Что означает такое заявление Трампа?

Этот тезис следует воспринимать исключительно в контексте G7, в частности – желание Трампа видеть Путина на саммите-2020. Ведь сейчас фактически невозможно оценивать: имел ли Обама возможность предотвратить аннексию Крыма, или не имел. Такое мнение высказал в комментарии 24 каналу эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

Он фактически обвинил Путина в том, что тот совершил это преступление (аннексировал Крым, – 24) и нарушил международное право. А пытался использовать как аргумент для политической борьбы против своего предшественника в том, что Путин якобы обхитрил Обаму,

– отметил эксперт.

И, хотя на пресс-конференции были не только представители американских медиа, этот месседж был направлен прежде всего на американцев.

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Александр Хара отмечает: Трамп неоднократно показывал, что имеет иррациональное желание быть друзьями с Путиным, несмотря на то, что Россия является негативной силой в современном мире. И в отношении Украине, и в отношении Сирии, Венесуэлы и ряда других стран. Но самое главное здесь – в отношении Соединенных Штатов. Поскольку Кремль вмешивался в американские выборы. Это – доказанный факт. И все эти вещи должны были бы как-то влиять на отношение к Путину и его режиму. Но у Трампа есть другое мнение.

Однако, несмотря на его риторику, уже начал действовать второй пакет санкций в связи с попыткой убить Скрипалей. Дипломатическая блокада тоже не завершена, а полномасштабный диалог не возобновлен. Так что риторика риторикой, но давление все же остается.

Скажем так, Америка заинтересована, чтобы Россия была на ее стороне. Есть проблемы, которые нельзя решить без привлечения Москвы. Поэтому здесь есть рациональная часть. А есть иррациональная – желание Трампа разговаривать с тиранами. Это такие психологические особенности этого человека,

– говорит эксперт.

И объясняет: Трамп считает себя крупным бизнесменом, который заключал сделки на миллиарды долларов. Потом он стал великим президентом, который хочет общаться с таким же калибром политиков. А учитывая то, что Россия выглядит как большое государство, по крайней мере с точки зрения размера территории и ядерного потенциала, то понятно, почему он хочет с ним разговаривать.

Политика США в отношении Украины во времена Обамы и Трампа

Для Украины США при президентстве Дональда Трампа сделали гораздо больше, чем во времена Барака Обамы, отметил Александр Хара. Однако он добавляет: это не зависит от самого Трампа. Наоборот – очень часто его Администрация и Конгресс США действовали вопреки ему.

И, да, при всей позитивной риторике и дипломатии Обамы, аннексия Крыма и начало войны на Донбассе происходили во время его каденции. Вмешательство России во внутренние дела США также происходило во время каденции Обамы. Это – безоговорочные факты.

Что бы сделал Трамп, если бы он был в то время президентом? Этого никто не может знать. Сейчас мы видим его не особо активную позицию в отношении Украины. Александр Хара объясняет: лидер США о нас вспоминает, но, скажем, желания присутствовать в Женевском формате не высказывает.

Сейчас Дональд Трамп занимается другими вещами, связанными, в частности, с американскими выборами в 2020 году. А Украина ему не совсем интересна.