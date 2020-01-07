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      За Україну стоятимемо до кінця: бійці ЗСУ на передовій зворушливо привітали з Різдвом

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      Українські військові привітали з Різдвом / Кадр з відео

      Українські військові на Донбасі привітали українців з Різдвом та заспівали колядки. Бійці побажали, щоб усі в Україні жили в єдності, а її територіальна цілісність була відновлена.

      Захисники України розповіли, що зустріли свято добре, на позицію приходив капелан і за різдвяною традицією, усі за столом пригостилися кутею. Передали подяку волонтерам за велику підтримку та допомогу.

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      На відео, опублікованому на фейсбук-сторінці бійця Віктора Сізона, видно, що на Різдво на передовій випав сніг. Біля національного прапора військові встановили прикрашену ялинку.

      Бійці передали вітання своїм рідним містам та регіонам: Запоріжжю та всій області, Житомиру, Києву, Нікополю, Краматорську, Херсону та іншим великим і малим населеним пунктам.

      Дорогі українці, хочу побажати, щоб ми нарешті закінчили цю війну, але з позитивним результатом. Бажаю, щоб народ цієї країни жив у єдності. Щоб Донбас був наш – станемо на свої позиції, і прикордонники, і все повернеться в єдину неподільну Україну. Ми за Україну будемо стояти до кінця тут,
      – сказали у своєму вітанні українські військові.

      "Усім здоров'я та щастя. Вітаю всіх рідних і близьких, друзів. Хочу подякувати волонтерам, завдяки яким ми тут тримаємося і які нас підтримують", – додали захисники.

      Дивіться відеопривітання з Різдвом від українських військових:

       

      Різдво Христове: щирі картинки-привітання
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      15719
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Окуповані території Збройні сили України Різдво
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