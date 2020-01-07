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      За Украину будем стоять до конца: бойцы ВСУ на передовой трогательно поздравили с Рождеством

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      Украинские военные поздравили с Рождеством / Кадр из видео

      Украинские военные на Донбассе поздравили украинцев с Рождеством и спели колядки. Бойцы пожелали, чтобы все в Украине жили в единстве, а ее территориальная целостность была восстановлена.

      Защитники Украины рассказали, что встретили праздник хорошо, на позицию приходил капеллан и, согласно рождественской традиции, все за столом угостились кутьей. Передали благодарность волонтерам за большую поддержку и помощь.

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      На видео, опубликованном на фейсбук-странице бойца Виктора Сизона, видно, что на Рождество на передовой выпал снег. Возле национального флага военные установили украшенную елку.

      Бойцы передали поздравления своим родным городам и регионам: Запорожью и всей области, Житомиру, Киеву, Никополю, Краматорску, Херсону и другим большим и малым населенным пунктам.

      Дорогие украинцы, хочу пожелать, чтобы мы наконец закончили эту войну, но с положительным результатом. Желаю, чтобы народ этой страны жил в единстве. Чтобы Донбасс был наш – станем на свои позиции, и пограничники, и все вернется в единую неделимую Украину. Мы за Украину будем стоять до конца здесь,
      – сказали в своем поздравлении украинские военные.

      "Всем здоровья и счастья. Поздравляю всех родных и близких, друзей. Хочу поблагодарить волонтеров, благодаря которым мы здесь держимся и которые нас поддерживают", – добавили защитники.

      Смотрите видеопоздравление с Рождеством от украинских военных:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Рождество Вооруженные силы Украины Оккупированные территории
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