За вихідні на дорогах загинуло більше десятка людей

У Національній поліції підвели сумну статистику ДТП на вихідних, 16 людей загинули, десятки травмованих. Лідером по кількості смертельних зіткнень стала Львівщина. Там загинули четверо людей, при чому двоє з них – велосипедисти.

У Києві п'яний чоловік без посвідчення водія влаштував масштабну ДТП на столичній Оболоні. Горе-водій не впорався з керуванням та врізався у припарковану Skoda Octavia. Від удару автівку кермувальника напідпитку відкинуло на Volkswagen, який проїжджав повз.

Читайте також: У ДТП із фурою на Полтавщині постраждали двоє дітей

І після цього обидві машини влетіли на парковку торговельного центру. На щастя, постраждали тільки залізні коні. А винуватець ДТП намагався втекти з місця пригоди. Його затримали перехожі, а вже потім приїхала поліція. Драгер показав майже три проміле алкоголю в крові.

На Подолі ще одна аварія за участі авто на іноземних номерах і водієм напідпитку. П'яний еквадорець на BMW не зміг з'їхати з мосту та влетів у трактор. Проходити тест на вміст алкоголю в крові іноземець відмовився. На щастя, пригода обійшлася лише розбитим носом у водія, розтрощеним авто та понищеним саморобним трактором.

Виявили ДТП не в результаті виклику, а просто проїжджали, патрулювали і побачили, що стоїть розбите авто. Це громадяни Еквадору, але довгий час вони вже проживають в Україні,

– розповів патрульний поліцейський Олександр Прищепа.

Потрощена машина потрапила на штрафмайданчик, а понівечений трактор – на ремонт.

На Львівщині депутат міста Сокаль напідпитку на смерть збив жінку. В його крові правоохоронці виявили 1,6 проміле алкоголю. Це у вісім разів більше дозволеної норми. Зараз депутат перебуває під вартою у Сокальській лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

На даний час водія автомобіля Fiat затримано, вже відкрито кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років,

– сказала речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Тим часом, влада взялася боротися з порушниками на дорогах. Збирається у найближчі роки встановити на автошляхах камери спостереження. За перші півроку кількість смертей сягнула понад 1200 людей.