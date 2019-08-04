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      За Зеленського Україна з Росією домовляться та помиряться, – Білик про українського президента

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      Ірина Білик
      Ірина Білик / Соцмережі

      Ірина Білик, опальна українська співачка, яка часто виступає у Росії, сподівається, що шостий український президент Володимир Зеленський зможе помирити український і російський народи. За її словами, такої ж думки дотримуються багато людей, які проголосували на виборах за президентську партію "Слуга народу".

      Як зазначила так звана співачка у коментарі російському виданню "Дни.ру", вона сподівається Росія та Україна домовляться, і буде такий момент, коли всі зірки з обох країн виступлять на одному концерті".

      До речі, Ірина Білик придбала квартиру біля моря в Одесі

      Водночас виконавиця вважає, що шостий український президент Володимир Зеленський зможе помирити український і російський народи, що зараз у своїх взаєминах переживають надважку кризу.

      "Дуже багато людей сподіваються на це. Тому і голосують за "Партію Зе". Всі хочуть бачити нових людей при владі та саме з ними пов'язують всі свої надії", – підкреслила Білик.

      На позачергових парламентських виборах за "Слугу народу" проголосували найбільше людей, а саме 43,16%. Також представники цієї політсили перемогли у більшості мажоритарних округів. Відтак, у новому парламенті до пропрезидентської фракції увійдуть 254 народні обранці.

      Щодо своїх взаємин із Зеленським гастролерка у Росії розповіла, що не раз працювала з ним в різних програмах.

      "Хоча ніколи ніхто і подумати не міг, що артист почне керувати країною. Але я йому не заздрю – уявляєте, яке це навантаження?! Шкодую навіть його в душі, тому що бути президентом – важка робота. Без сім'ї, без вихідних. Будемо йому допомагати", – додала Білик.

      Часті візити Ірини Білик у Росії здебільшого в Україні не сприймають, що зрештою виливається у протести на її концертах. Зокрема, у червні 2017 року гарячий прийом співачці влаштували в Одесі, а у березні 2018-го виконавиці було непереливки вже у Львові.

      Цікаво! Білик, яка часто виступає в Росії, згадала про Україну на концерті в Одесі

      Мій чоловік є громадянином Росії. Мій син міг би бути громадянином Росії, але ми вирішили, що він – усе ж українець. Мій чоловік – не агресор. Він, як і тисячі росіян співчуває Україні. Підписувати усіх артистів під одну гребінку – неправильно. Можна говорити, що політика Росії є агресивною щодо України. Ми це засуджуємо. Але в чому є винними мільйони росіян і мої родичі? Не вважаю, що прості люди, які живуть в Росії, є агресорами,
      – намагалася тоді виправдатися Білик перед активістами.

      blog_ava
      Іди звідси, окупант хр*нів: на Донбасі поставили на місце російського пропагандиста
      сьогодні
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      Теги: Новини LifeStyle Новини України Новини політики Володимир Зеленський LifeStyle Російські гастролери Ірина Білик
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