Стомилися та прилягли: на Забайкаллі у Росії з колії зійшли відразу 12 вагонів

У Росії серйозні проблеми з залізницею. Цього разу з колії зійшли відразу 12 вантажних вагонів. Більшість із них перекинулися.

За наявною інформацією, сталося це на перегоні "Куенга – Приіскова". Як повідомляє 24 Канал, зійшли з колії вагони у ніч проти 21 травня.

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Більшість вагонів перекинулися

Сам перегін належить до Забайкальської залізниці. Як зазначило російське МНС, внаслідок цього довелося затримати рух поїздів. Відомо, що 8 з 12 вагонів не просто зійшли з колії, а ще й перекинулися.

На Забайкаллі з колії зійшли 12 вагонів: дивіться відео

Відомо, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Також місцеві ЗМІ повідомляють, що відсутня загроза екології. Водночас порушено габарит сусідньої колії. Крім того, тимчасово не курсуватимуть поїзди через цей перегін. А щоб ліквідувати наслідки сходження вагонів, відправили на місце події чотири відновлювальні поїзди.

Що стосується затримок, то з запізненням до пункту призначення прибуде поїзд №1 Владивосток – Москва. Також очікується, що затримається пасажирський поїзд №8 Новосибірськ – Владивосток. Крім того, скасували рух приміських пасажирських поїздів №6211 Чернишевськ – Шилка, №6212 Шилка – Чернишевськ.

Ремонтні бригади прибули на місце події: дивіться відео

Зауважимо, що напередодні у Росії теж ставалися незрозумілі речі на залізниці. Зокрема, в Казані внаслідок підриву релейних шаф затримали кілька вантажних поїздів.

Що відомо про підрив залізниці у Казані

За наявною інформацією, так звану "диверсію" окупанти виявили у ніч проти 18 травня. Тоді загорілося обладнання на перегоні у районі станції Дербишки, що у Радянському районі Казані.

Співробітники станції звернулися до правоохоронців. Вони спільно зі службовими собаками прибули на місце події. Втім, взяти слід так званих паліїв не змогли. У найкращих традиціях, на місці підпалу виявили запальничку та кулькову ручку.

Диверсантів шукають, пошук ускладнений тим, що на даній ділянці дороги не було відеоспостереження,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що того ж дня про "диверсію" заявили у Бахчисарайському районі Криму. Там теж стався підрив колії, внаслідок чого кілька вагонів вирішили трохи відпочити обабіч залізничного полотна.