Забіяки-радикали знову стали посміховиськом: Ляшко публічно насварив Мосійчука за бійки в ефірі

Лідер радикалів Олег Ляшко на сторінці у Facebook привселюдно насварив колегу Ігоря Мосійчука за вчорашню бійку в прямому ефірі та порадив спокійніше реагувати на опонентів.

Зазначимо, 16 серпні, народні депутати Сергій Шахов від партії "Воля народу" та Ігор Мосійчук від "Радикальної партії" жорстоко побилися у прямому ефірі телеканалу "Прямий".

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"Ігор Мосійчук має значно спокійніше реагувати на провокації провладних опонентів. Українці чекають від нас не видовищ, а хліба з маслом, роботи і достойної зарплати. Це те, що я пропоную", – написав Ляшко.

Мосійчук у відповідь пообіцяв виправитися і несамовито почав вихваляти Ляшка. Назвав його своїм лідером і майбутнім президентом.

Такі поклони Ляшку від Мосійчука розсмішили користувачів соцмережі, а депутатам порадили спілкуватися у приватних повідомленнях.