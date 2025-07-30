У Верховній Раді з’явився законопроєкт №13548, який передбачає повну заборону на виготовлення, імпорт, продаж та обіг електронних сигарет, рідин до них і заправних контейнерів. Ініціативу подала група народних депутатів 28 липня.

Документ також передбачає відповідальність за порушення нових норм, включаючи штрафні санкції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на законопроєкт №13548 "Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження заборони на виробництво, імпорт та введення в обіг електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах".

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Що пропонує законопроєкт?

Проєкт закону пропонує:

припинити виробництво та імпорт електронних пристроїв для куріння;

вилучити з обігу заправні контейнери й рідини до електронних сигарет;

заборонити будь-яку форму держпідтримки, пов’язаної з цією сферою;

запровадити штрафи та інші види відповідальності за порушення нових норм.

Згідно з інформацією Центру громадського здоров’я МОЗ, близько 70% щоденних курців віком 18 – 29 років, користуються саме електронними пристроями. З них 37% обирають тютюнові вироби для нагрівання, а 36% — електронні сигарети.

Особливе занепокоєння викликає підліткова аудиторія: серед підлітків 13 – 15 років 40% хоча б раз вживали електронні сигарети, кожен п’ятий підліток цього віку регулярно користується вейпами, а серед старших (15 – 16 років) половина має досвід їх вживання, а кожен п'ятий відповів, що вживав електронні сигарети впродовж останніх 30 днів.

Довідка: Електронні сигарети створюють аерозоль з нагрітої рідини. У них може міститися нікотин (навіть у "безнікотинових") та інші хімічні речовини. Основними інгредієнтами, які пришвидшують випаровування рідини є пропіленгліколь та гліцерин, які є токсичними. Токоферол (вітамін Е), що також є у складі речовини може викрикати подразнення при вдиханні, а ацетальдегід та фольмальдегід є канцерогенами.

У пояснювальній записці до законопроєкту наведено дані, які свідчать про шкідливість електронних сигарет:

У 2019 році в США зафіксовано понад 3000 випадків EVALI (ураження легень, спричиненого вейпінгом), близько 70 випадків мали летальні наслідки. Найчастіше хвороба пов’язана з вдиханням ацетату вітаміну Е;

Використання діацетилу в ароматизаторах може спричинити розвиток облітеруючого бронхіоліту – хвороби, яку ще називають "попкорновими легенями";

Вдихання олій з вейпів викликає ліпоїдну пневмонію – запалення легень, спричинене жироподібними речовинами.

Також наголошується, що попри заборону продажу електронних сигарет неповнолітнім в Україні, система контролю залишається неефективною, і молодь має вільний доступ до таких виробів.