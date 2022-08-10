Ембарго ЄС та Британії на імпорт вугілля з Росії набуло чинності

З 10 серпня набуває чинності рішення ЄС та Великобританії щодо припинення імпорту російського вугілля. Його ухвалили у відповідь на війну росії проти України.

Ємбарго на імпорт російського вугілля увійшло до 5-го санкційного пакету, що затвердив ЄС у квітні. Таким чином росія втратить близько 8 мільярдів євро доходу на рік.

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Ембарго на імпорт російського вугілля

Рішення передбачало, що з серпня запроваджується заборона на закупівлю, імпорт чи перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з росії або експортуються з Росії,

– мовиться в повідомленні.

У Великій Британії заборона почала діяти ще 21 липня. Це стосувалося імпорту нафти та нафтопродуктів, вугілля та продуктів з вугілля та золота, а також придбання, постачання та доставку, прямо чи опосредковано, цих товарів.

Рішення також забороняє надання технічної допомоги, фінансових послуг та коштів, а також брокерські послуги, пов'язані з цими товарами.

В ОП вже відреагували на ембарго

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив про набуття чинності ембарго ЄС та Британії на імпорт російського вугілля у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що тепер потрібне газове ембарго. Адже це пришвидшить процес руйнування економіки росії.

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