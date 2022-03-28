Заборона проросійських партій: народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт

Народні депутати України зареєстрували у Верховній Раді проєкт закону про процедуру заборони проросійських партій.

Таку інформацію повідомила представниця партії "Слуга народу", представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря. Зазначається, що повідомлення про реєстрацію на сайті парламенту з’явилося 28 березня, але наразі його тексту законопроєкту ще немає.

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Ольга Совгиря у своєму телеграм-каналі розповіла, що проєкт регламентує "процедуру та наслідки заборони проросійських партій", а також навела основні положення документу:

в умовах воєнного стану справи про заборону політичної партії як суду першої інстанції підсудні апеляційному адміністративному суду в "апеляційному окрузі, що включає місто Львів";

судом апеляційної інстанції в справі про заборону партії є Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж із п’яти суддів. Судове рішення Верховного Суду у таких справах є остаточним і касаційному оскарженню не підлягає;

адміністративна справа про заборону партії вирішується судом першої інстанції протягом місяця після відкриття провадження у справі;

суд апеляційної інстанції розглядає справу протягом місяця після відкриття апеляційного провадження;

у разі заборони судом партії майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави, про що зазначається у рішенні суду.

Раніше повідомлялось, що 17 березня Верховна Рада України зареєструвала проєкт закону, який передбачає заборону реєстрації політичних партій, чия програма чи дії спрямовані на "популяризацію або пропаганду органів держави-агресора (держави-окупанта)", а також виправдання агресії проти України.

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