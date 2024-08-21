"Відкинути нарешті російське ярмо": Епіфаній заявив, що готовий до діалогу з Онуфрієм

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що готовий до діалогу з митрополитом УПЦ МП Онуфрієм. Він також закликав вірян в Україні відкинути російське ярмо.

Про це митрополит Епіфаній заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Він вчергове озвучив заклик до митрополита УПЦ МП Онуфрія і тим, хто перебуває з ним

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Епіфаній готовий до діалогу з Онуфрієм

Епіфаній прокоментував закон про заборону УПЦ МП, який 20 серпня ухвалила Верховна Рада. За його словами, закон дає можливість всім релігійним структурам, які ще не зробили цього повністю звільнитися від контролю Москви.

Ми зі свого боку знову й знову закликаємо всіх православних в Україні, які ще цього не зробили, відкинути нарешті це російське ярмо. Ми відкриті до діалогу без передумов,

– сказав митрополит Київський і всієї України.

Епіфаній наголосив, що ПЦУ весь час підтримувала необхідність захистити український релігійний простір від використання українських громад російськими релігійними центрами.

Ми звертаємося, ми відкриті, ми протягнули нашу руку митрополиту Онуфрію, єпископату і духовенству із закликом розпочати діалог без попередніх умов. Ми звертаємося до вірних. Адже від них залежить наше спільне українське майбутнє. Адже кожна громада, згідно з українського законодавства, і згідно з новим прийнятим законом, має можливість змінити свою юрисдикцію… Ми готові до єднання в цей не простий час випробування війною, коли агресор намагається нас знищити,

– заявив Епіфаній.

До слова, раніше Микита Потураєв пояснив, що після ухвалення закону про заборону російської церкви в Україні, релігійні організації матимуть 9 місяців на позбавлення зв'язків з РПЦ. Цей термін потрібен для дотримання усіх законних процедур.