У ДСНС попередили про концентрацію шкідливих домішок у повітрі 19 липня у Києві. Забрудненню повітря сприятимуть й погодні умови.

Погодні умови 18 липня сприяють накопиченню шкідливих домішок у повітрі. Про це свідчать результати досліджень стаціонарних постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії, повідомляє пресцентр ДСНС.

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У Києві спостерігаються незначні перевищення норм діоксиду сірки та діоксиду вуглецю у повітрі над містом.

За даними постів спостереження ЦГО імені Бориса Срезневського, характер погоди 18 липня сприятиме накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря,

– мовиться у повідомленні.

Раніше у КМДА заявляли, що повітря у Києві на 90% забруднюють автомобілі.

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Смог у Києві: головне

Жителі Києва страждають від смогу восени та навесні. Основними причинами називали погодні умови, пожежі та спалення сухої трави й опалого листя мешканцями сусідніх районів.

Навесні ситуацію з якістю повітря у Києві погіршували масштабні пожежі на Житомирщині та у Чорнобильській зоні.

17 квітня з'явилась інформація, що повітря у Києві – найзабрудненіше у світі.



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