Забруднене повітря у Києві: у ДСНС попередили про концентрацію шкідливих речовин
У ДСНС попередили про концентрацію шкідливих домішок у повітрі 19 липня у Києві. Забрудненню повітря сприятимуть й погодні умови.
Погодні умови 18 липня сприяють накопиченню шкідливих домішок у повітрі. Про це свідчать результати досліджень стаціонарних постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії, повідомляє пресцентр ДСНС.
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У Києві спостерігаються незначні перевищення норм діоксиду сірки та діоксиду вуглецю у повітрі над містом.
За даними постів спостереження ЦГО імені Бориса Срезневського, характер погоди 18 липня сприятиме накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря,
– мовиться у повідомленні.
Раніше у КМДА заявляли, що повітря у Києві на 90% забруднюють автомобілі.
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Смог у Києві: головне
- Жителі Києва страждають від смогу восени та навесні. Основними причинами називали погодні умови, пожежі та спалення сухої трави й опалого листя мешканцями сусідніх районів.
- Навесні ситуацію з якістю повітря у Києві погіршували масштабні пожежі на Житомирщині та у Чорнобильській зоні.
- 17 квітня з'явилась інформація, що повітря у Києві – найзабрудненіше у світі.
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