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      Забрудненість повітря у Києві перевищила показники Пекіна

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      Київ обігнав Пекін за рівнем забруднення повітря
      Київ обігнав Пекін за рівнем забруднення повітря / ro.pinterest.com/myoltma/

      Стан повітря на проспекті Науки в Києві оцінюються в 175 одиниць, що на 15 позначок перевищує показники Пекіна.

      За даними додатку AirVisual, таке явище є небезпечними для здоров'я людей.

      Варто знати: Забруднення повітря в Україні: у чому небезпека та які причини смогу

      Окрім проспекту Науки від жахливого повітря потерпають бульвар Перова, де стан повітря оцінюють в 145 одиниць, та масив Райдужний – 122 одиниці. 

      Норма загального індексу забруднення становить від 0 до 50 одиниць.

      В яких країнах найзабрудненіше повітря

      Найбрудніше повітря на планеті було зафіксовано в Бангладеші, Пакистані та Індії. Також до п'ятірки увійшли Афганістан і Бахрейн. За ними слідують Монголія, Кувейт, Непал, ОАЕ, а замикає десятку Нігерія.

      Україна опинилася майже в середині рейтингу та займає 47 місце.

      Де найбрудніше повітря
      Забрудненість повітря у різних країнах світу / інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Смог у Києві Новини Києва Здоров'я Екологія
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