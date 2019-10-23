Забрудненість повітря у Києві перевищила показники Пекіна

Стан повітря на проспекті Науки в Києві оцінюються в 175 одиниць, що на 15 позначок перевищує показники Пекіна.

За даними додатку AirVisual, таке явище є небезпечними для здоров'я людей.

Варто знати: Забруднення повітря в Україні: у чому небезпека та які причини смогу

Окрім проспекту Науки від жахливого повітря потерпають бульвар Перова, де стан повітря оцінюють в 145 одиниць, та масив Райдужний – 122 одиниці.

Норма загального індексу забруднення становить від 0 до 50 одиниць.

В яких країнах найзабрудненіше повітря

Найбрудніше повітря на планеті було зафіксовано в Бангладеші, Пакистані та Індії. Також до п'ятірки увійшли Афганістан і Бахрейн. За ними слідують Монголія, Кувейт, Непал, ОАЕ, а замикає десятку Нігерія.

Україна опинилася майже в середині рейтингу та займає 47 місце.



Забрудненість повітря у різних країнах світу / інфографіка 24 каналу