Укр Рус
24 Канал Новини України Взимку повітря може бути забрудненим: синоптики пояснили причину
20 січня, 19:22
3

Взимку повітря може бути забрудненим: синоптики пояснили причину

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Взимку може зростати концентрація дрібнодисперсних частинок PM2.5 через транспортні викиди та опалення.
  • Антициклональна погода взимку сприяє накопиченню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери, навіть за ясного неба.

Взимку у містах може фіксуватися підвищене забруднення повітря навіть за відсутності туману та за візуально ясного, блакитного неба. У таких випадках мова не йде про смог у класичному розумінні, а про накопичення забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери.

Про забруднене повітря у зимовий період розповіли в Українському гідрометеорологічному центрі.

Дивіться також На Європу суне хвиля сибірських морозів: погода в лютому може різко змінитися

Чому взимку забруднене повітря?

Найчастіше у зимовий період зростає концентрація дрібнодисперсних частинок PM2.5 – твердих і рідких частинок діаметром до 2,5 мікрометра, які не завжди помітні візуально, але можуть негативно впливати на якість повітря.

Основні джерела таких забрудників:

  • Транспортні викиди – вихлопи автомобілів, особливо дизельного транспорту.
  • Опалення – спалювання твердого палива (вугілля, дров, пелет) та газу в приватному секторі й на промислових об’єктах. У холодний період інтенсивність опалення зростає, а разом із нею – і обсяги викидів.

Реальною причиною забруднення є саме джерела викидів, тоді як погодні умови визначають, чи будуть ці домішки розсіюватися, чи накопичуватися поблизу поверхні землі,
– зазначили в Укргідрометцентрі.

За антициклональної погоди взимку складаються умови, що перешкоджають очищенню повітря:

  • Температурна інверсія — холодне повітря затримується біля землі й не піднімається вгору, що блокує вертикальне перемішування повітря.
  • Слабкий або відсутній вітер – забруднюючі речовини не розсіюються, а залишаються в зоні викидів.
  • Стабільна, суха і ясна погода – навіть за відсутності туману й хмарності домішки можуть накопичуватися в приземному шарі атмосфери.

"Саме тому за зимової антициклональної погоди, зокрема у великих містах із значними обсягами викидів, може спостерігатися погіршення якості повітря без ознак смогу та за візуально чистого неба", – резюмували в Укргідрометцентрі.

Українців у мережі налякали забрудненням повітря: що відомо?

  • Нагадаємо, екологічний департамент Львівської ОДА спростував інформацію про високий рівень забруднення повітря у західних областях України.

  • За даними екологічного департаменту, стан повітря у західних регіонах України наразі перебуває в межах норми. За словами представників відомства, деякі пости громадського моніторингу могли тимчасово показувати завищені значення через погодні умови, зокрема сніг та туман.