Взимку повітря може бути забрудненим: синоптики пояснили причину
- Взимку може зростати концентрація дрібнодисперсних частинок PM2.5 через транспортні викиди та опалення.
- Антициклональна погода взимку сприяє накопиченню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери, навіть за ясного неба.
Взимку у містах може фіксуватися підвищене забруднення повітря навіть за відсутності туману та за візуально ясного, блакитного неба. У таких випадках мова не йде про смог у класичному розумінні, а про накопичення забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери.
Про забруднене повітря у зимовий період розповіли в Українському гідрометеорологічному центрі.
Чому взимку забруднене повітря?
Найчастіше у зимовий період зростає концентрація дрібнодисперсних частинок PM2.5 – твердих і рідких частинок діаметром до 2,5 мікрометра, які не завжди помітні візуально, але можуть негативно впливати на якість повітря.
Основні джерела таких забрудників:
- Транспортні викиди – вихлопи автомобілів, особливо дизельного транспорту.
- Опалення – спалювання твердого палива (вугілля, дров, пелет) та газу в приватному секторі й на промислових об’єктах. У холодний період інтенсивність опалення зростає, а разом із нею – і обсяги викидів.
Реальною причиною забруднення є саме джерела викидів, тоді як погодні умови визначають, чи будуть ці домішки розсіюватися, чи накопичуватися поблизу поверхні землі,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
За антициклональної погоди взимку складаються умови, що перешкоджають очищенню повітря:
- Температурна інверсія — холодне повітря затримується біля землі й не піднімається вгору, що блокує вертикальне перемішування повітря.
- Слабкий або відсутній вітер – забруднюючі речовини не розсіюються, а залишаються в зоні викидів.
- Стабільна, суха і ясна погода – навіть за відсутності туману й хмарності домішки можуть накопичуватися в приземному шарі атмосфери.
"Саме тому за зимової антициклональної погоди, зокрема у великих містах із значними обсягами викидів, може спостерігатися погіршення якості повітря без ознак смогу та за візуально чистого неба", – резюмували в Укргідрометцентрі.
Українців у мережі налякали забрудненням повітря: що відомо?
Нагадаємо, екологічний департамент Львівської ОДА спростував інформацію про високий рівень забруднення повітря у західних областях України.
За даними екологічного департаменту, стан повітря у західних регіонах України наразі перебуває в межах норми. За словами представників відомства, деякі пости громадського моніторингу могли тимчасово показувати завищені значення через погодні умови, зокрема сніг та туман.