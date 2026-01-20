Взимку повітря може бути забрудненим: синоптики пояснили причину

Взимку у містах може фіксуватися підвищене забруднення повітря навіть за відсутності туману та за візуально ясного, блакитного неба. У таких випадках мова не йде про смог у класичному розумінні, а про накопичення забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери.

Про забруднене повітря у зимовий період розповіли в Українському гідрометеорологічному центрі.

Чому взимку забруднене повітря?

Найчастіше у зимовий період зростає концентрація дрібнодисперсних частинок PM2.5 – твердих і рідких частинок діаметром до 2,5 мікрометра, які не завжди помітні візуально, але можуть негативно впливати на якість повітря.

Основні джерела таких забрудників:

Транспортні викиди – вихлопи автомобілів, особливо дизельного транспорту.

Опалення – спалювання твердого палива (вугілля, дров, пелет) та газу в приватному секторі й на промислових об’єктах. У холодний період інтенсивність опалення зростає, а разом із нею – і обсяги викидів.

Реальною причиною забруднення є саме джерела викидів, тоді як погодні умови визначають, чи будуть ці домішки розсіюватися, чи накопичуватися поблизу поверхні землі,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

За антициклональної погоди взимку складаються умови, що перешкоджають очищенню повітря:

Температурна інверсія — холодне повітря затримується біля землі й не піднімається вгору, що блокує вертикальне перемішування повітря.

Слабкий або відсутній вітер – забруднюючі речовини не розсіюються, а залишаються в зоні викидів.

Стабільна, суха і ясна погода – навіть за відсутності туману й хмарності домішки можуть накопичуватися в приземному шарі атмосфери.

"Саме тому за зимової антициклональної погоди, зокрема у великих містах із значними обсягами викидів, може спостерігатися погіршення якості повітря без ознак смогу та за візуально чистого неба", – резюмували в Укргідрометцентрі.

