У Міндовкілля остаточно відповіли щодо забруднення води у Сеймі та Десні

Ситуація з якістю води у річках Сейм та Десна контрольована, загрози питному водопостачанню немає.

На цьому наголосили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України станом на 29 серпня. Зокрема, заступник відомства Олександр Краснолуцький в ефірі телеканалу ТРК "Київ" розповів про ситуацію детальніше.

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"Попередня оцінка якості води встановила, що жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів у річках Сейм та Десна не виявлено. Це забруднення органічними речовинами", – зазначив Краснолуцький.

Всі служби Міндовкілля проводять постійний моніторинг якості води. У ході перевірок було відібрано понад 50 проб та направлено для аналізу до лабораторії.

У Київській, Сумській та Чернігівській областях проведено 7 засідань комісій районних та обласних ТЕБ та НС. Мешканцям заборонено брати воду з річок для технічних потреб, ловити рибу та купатися.

Ба більше, сьогодні, 29 серпня, відбудеться засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Ми сподіваємось, що ситуація із якістю води у річках Сейм та Десна має покращитися за декілька днів", – додав Краснолуцький.