Є ризик для міста: Львівводоканал оскаржує розбудову Сокільників

Львівводоканал звернувся до Львівського окружного адміністративного суду з позовом до Сокільницької сільської ради, у якому вимагає визнати протиправним та нечинним рішення сільради від 30 грудня 2024 року щодо генплану Сокільників.

Відповідно до генплану, населення села має зрости з нинішніх 8,8 тисячі до 50,7 тисячі осіб. Про це розповіли у Львівській міській раді.

Чому Львівводоканал позивається проти Сокільників

Сокільники планують підключати нову масштабну забудову до систем водопостачання та водовідведення Львова, а саме до водогону Малечковичі – Львів.

Львівводоканал розрахував, що лише додаткове господарсько-питне споживання води населенням та закладами освіти становитиме близько 8,9 тисячі кубометрів води на добу або понад 273,5 тисячі кубометрів на місяць. І це без врахування виробничих потреб та потреб пожежогасіння.

При цьому власної води у Сокільниках немає. А вільні потужності з водогону Малечковичі – Львів вже відсутні, тож технічної можливості приєднати до наявних мереж нові об'єкти не має.

Цей генплан передбачає забезпечення водою понад 50 тисяч людей – фактично збільшення навантаження на існуючу систему у кілька разів. Наявний водозабір, який сьогодні забезпечує Сокільники, не має достатньої потужності, щоб покрити таке навантаження. Тому ми вважаємо затвердження такого генерального плану передчасним і необґрунтованим,

— підкреслив керівник Львівводоканалу Дмитро Ванькович.

Окрім того, Сокільники планують підключення мереж дощової каналізації до мереж Львова та очищення стоків на міських очисних спорудах. Для цього передбачається використання інженерної інфраструктури міста, яка є комунальною власністю Львівської МТГ.

Але Сокільницька сільська рада не зверталася до Львівводоканалу щодо цього питання, а Львівська міська рада не надавала згоди на це.

У Львівводоканалі зауважили, що можливість підключення нової забудови має визначатися з урахуванням пропускної здатності мереж, резервів потужності водопровідних споруд, можливості прийняти додаткові стоки та необхідності реконструкції чи будівництва нової інфраструктури. Такі рішення не можуть прийматися без участі підприємства, яке експлуатує ці системи.

Та й генплан не визначає джерел фінансування. Тож припускають, що витрати на збільшення потужностей можуть лягти на споживачів інших громад, зокрема Львова.

Важливо розуміти: зараз питання не в тому, що Сокільники будуть підключені до наших мереж. Технічної можливості для такого підключення немає. Ми оскаржуємо саме затвердження документа, який визначає таку можливість без попереднього погодження з балансоутримувачем критичної інфраструктури. Це питання досі не врегульоване, а тому затвердження генплану в такому вигляді є передчасним,

— додав керівник комунального підприємства.

Тож Львівводоканал просить суд визнати рішення Сокільницької сільської ради протиправним та нечинним, а Львівську міську раду залучити до участі у справі як третю особу на стороні позивача.

Торік Львівська міська рада вже оскаржила рішення про затвердження цього генплану. Верховний Суд підтвердив право міста захищати свої інтереси в суді та повернув справу на розгляд по суті.

Нагадаємо, що у 2025 році стало відомо про плани власників земельних ділянок звести поблизу львівського аеропорту у районі Сокільників житловий масив на десятки тисяч мешканців.

Тоді навіть Міністерство оборони виступило проти цих планів. У відомстві застерегли, що такі проєкти можуть створити ризики для безпеки польотів та обмежити розвиток летовища.