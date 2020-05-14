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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Зачароване коло катастроф: у ВООЗ назвали загрози передчасного виходу з карантину

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У ВООЗ застерегли від передчасного виходу з карантину
У ВООЗ застерегли від передчасного виходу з карантину / mskagency.ru

У Всесвітній організації охорони здоров'я переконані, що внаслідок передчасного виходу з карантину економіка країни постраждає більше, ніж сфера охорони здоров'я. Наслідки передчасного виходу з обмежень в організації називають "зачарованим колом катастроф".

Внаслідок передчасного виходу з карантину катастрофи у сферах економіки та охорони здоров'я змінюватимуть одна одну, заявив експерт з надзвичайних ситуацій ВООЗ Майкл Раян.

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Ми усі боїмося замкнутого кола катастроф. У цьому разі катастрофу у сфері охорони здоров'я супроводжуватиме економічна катастрофа, яку далі супроводжуватиме катастрофа у сфері охорони здоров'я, яку супроводжуватиме економічна катастрофа,
– заявив експерт.

Він також наголосив, що вибір між економікою та сферою охорони здоров'я – "помилкове рівняння". Мовляв, в економічному плані найгіршим сценарієм є відкриття країни, за яким послідує чергове закриття як реакція на відродження вірусу.

"Якщо передача вірусу пришвидшиться, в у вас не буде систем для її виявлення, пройде кілька днів або тижнів, перш ніж ви дізнаєтесь, що щось пішло не так. Це більш небезпечно для економіки, ніж для системи охорони здоров'я", – заявив Майкл Раян.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Коронавірус COVID-19 ВООЗ Здоров'я
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