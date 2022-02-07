Задіяли криголам: у Кременчуці "Велике будівництво" втілює мрію 200 тисяч жителів міста

У Кременчуці за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в цілодобовому режимі триває зведення мосту через Дніпро. Для роботи використовують найбільший криголам в Україні, який дозволяє працювати на скутому кригою Дніпрі.

Про це повідомляє Полтавська ОДА.

"Новий міст у Кременчуці – це ще одна інфраструктурна мрія понад 200 тисяч жителів міста. Він відповідатиме потребам головного промислового вузла Полтавської області, а також забезпечуватиме швидке та безпечне сполучення між берегами Дніпра", – зазначив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

"Ми плануємо пришвидшити роботи, аби скоріше здати об'єкт. Цього року в бюджеті вже виділено 700 млн грн на будівництво. Далі буде ще фінансування. Контракт до кінця 2024 року, але ми плануємо скоротити цей час на рік", – сказав він.

3-кілометровий вантовий міст стане альтернативою залізнично-автомобільному Крюківському мосту (його у перспективі планується повністю перетворити на залізничний), який наразі перебуває в аварійному стані.

Новий міст у Кременчуці буде вантовим з 4 смугами руху. Довжина ансамблю з підходами становитиме 3 кілометри. В акваторії Дніпра зараз зводять пілони заввишки майже 115 метрів. На кожному пілоні буде змонтовано по 46 вант – сталевих канатів. Всього – 92 ванти. Кожен вант має від 31 до 86 канатів. 36-метрові сталеві труби занурюють у дно ріки, аби потім утворити опори споруди.

На будівництві мосту вже зекономлено 1 мільярд 270 мільйонів гривень. Право проєктувати та будувати виборола турецька компанія "Догуш", представники якої зазначають, що для завершення цього надскладного проєкту планується працевлаштувати близько тисячі осіб.

Як повідомляв раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, у грудні 2021 року відкрили рух першим проїздом балкового мосту у Запоріжжі, а 22 січня цього року там відкрили автомобільний рух найвищим в Україні вантовим мостом.

Дивіться фото зі спорудження мосту у Кременчуці / Фото Полтавської ОДА: