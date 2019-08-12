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      "Укрзалізниця" збирається підвищити ціни на квитки

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      Євген Кравцов
      Євген Кравцов / Фото із соцмереж

      В компанії поки лише натякають на можливе подорожчання пасажирських перевезень. Таким чином там начебто намагаються вирішити проблему відсутності квитків у період відпусток та свят.

      Так, "Укрзалізниця" проситиме в уряду дозволу збільшити вартість пасажирських квитків до рівня собівартості перевезень. Про це розповів голова компанії Євген Кравцов в інтерв’ю УНІАН.

      Тим часом якість пасажирських перевезень УЗ залишає бажати кращого: Потоп у вагону поїзда виглядає так: відео

      На його думку, наразі пасажирські перевезення для підприємства є збитковими.

      У нас високий попит, але при цьому низькі ціни, які не покривають собівартість перевезень. З цим потрібно щось робити. Тому ми піднімаємо питання на рівень держави. "Укрзалізниця" повинна надавати послуги державі не нижче собівартості, що дозволить збільшити парк і зробити перевезення беззбитковими для компанії,
      – наголосив Кравцов.

      Також Кравцов зазначив, що повністю задовольнити попит у сезон відпусток і літній період – не можливо, проте "Укрзалізниця" потребує збільшення парку на 15-20%, щоб "спокійно проходити пікові періоди".

      Ще трішки про якість: Під Жмеринкою під час руху загорілась електричка: моторошні фото

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Укрзалізниця Ціни
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