"Укрзалізниця" збирається підвищити ціни на квитки

В компанії поки лише натякають на можливе подорожчання пасажирських перевезень. Таким чином там начебто намагаються вирішити проблему відсутності квитків у період відпусток та свят.

Так, "Укрзалізниця" проситиме в уряду дозволу збільшити вартість пасажирських квитків до рівня собівартості перевезень. Про це розповів голова компанії Євген Кравцов в інтерв’ю УНІАН.

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На його думку, наразі пасажирські перевезення для підприємства є збитковими.

У нас високий попит, але при цьому низькі ціни, які не покривають собівартість перевезень. З цим потрібно щось робити. Тому ми піднімаємо питання на рівень держави. "Укрзалізниця" повинна надавати послуги державі не нижче собівартості, що дозволить збільшити парк і зробити перевезення беззбитковими для компанії,

– наголосив Кравцов.

Також Кравцов зазначив, що повністю задовольнити попит у сезон відпусток і літній період – не можливо, проте "Укрзалізниця" потребує збільшення парку на 15-20%, щоб "спокійно проходити пікові періоди".

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