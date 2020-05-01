Задвір’я – друге село на Львівщині, яке закрили на карантин через коронавірус

Село Задвір’я, що у Львівській області, закрили на карантин через спалах COVID-19. У селі провели 160 експрес-тестів на визначення коронавірусу.

Місцева влада прийняла рішення закрити село на карантин, повідомляє пресслужба Буської РДА.

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Фахівці дезінфікують місця масового скупчення людей, проводять роз’яснювальну роботу з контактними особами,

– йдеться у повідомленні.

Місцевих жителів просять залишатися вдома. У Задвір’ї провели 160 експрес-тестів на визначення коронавірусу. Наразі невідомо, скільки саме людей захворіли.

До слова, у районі зафіксували всього три випадки інфікування COVID-19. Однак додому з-за кордону туди нещодавно повернулися понад 500 людей.

Зверніть увагу! Задвір'я розташоване у Буському районі Львівської області. Там проживають 1 858 людей.

На карантин закрили село Задвір’я: дивіться карту

Напередодні на карантин також закрили село Давидів, розташоване під Львовом.

Що відомо про закриття Давидова