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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Задвір’я – друге село на Львівщині, яке закрили на карантин через коронавірус

      - Читать новость на русском
      Задвір’я на Львівщині закрили через коронавірус
      На Львівщині через коронавірус закрили вже друг село / tsn.ua

      Село Задвір’я, що у Львівській області, закрили на карантин через спалах COVID-19. У селі провели 160 експрес-тестів на визначення коронавірусу.

      Місцева влада прийняла рішення закрити село на карантин, повідомляє пресслужба Буської РДА.

      Читайте також У селі під Львовом одночасно виявили понад 20 випадків зараження коронавірусом

      Фахівці дезінфікують місця масового скупчення людей, проводять роз’яснювальну роботу з контактними особами,
      – йдеться у повідомленні.

      Місцевих жителів просять залишатися вдома. У Задвір’ї провели 160 експрес-тестів на визначення коронавірусу. Наразі невідомо, скільки саме людей захворіли.

      До слова, у районі зафіксували всього три випадки інфікування COVID-19. Однак додому з-за кордону туди нещодавно повернулися понад 500 людей.

      Зверніть увагу! Задвір'я розташоване у Буському районі Львівської області. Там проживають 1 858 людей.

      На карантин закрили село Задвір’я: дивіться карту

      Напередодні на карантин також закрили село Давидів, розташоване під Львовом.

      Що відомо про закриття Давидова

      • Медики виявили в селі вісім не пов'язаних між собою осередків коронавірусу. Тому джерел інфікування може бути кілька.
      • Загалом захворіли 20 мешканців Давидова. Вони контактували з майже сотнею людей.
      • Влада прийняла рішення закрити село для в'їзду та виїзду. Туди можуть потрапити лише люди, які мають місцеву прописку.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Львова Новини України
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