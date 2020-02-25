Загадкова смерть Сергія Старицького: у Києві прощаються з екскерівником "Інтера" – фото

У Києві проходить церемонія прощання з колишнім керівником телеканалу "Інтер" Сергієм Старицьким. Бізнесмена знайшли застреленим у будинку ексміністра Леоніда Кожари пізнього вечора 21 лютого.

Як повідомляє ТСН, попрощатись зі Старицьким прийшли кілька сотень людей. Поховати Старицького мають на Берковецькому кладовищі в Києві.

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Церемонія прощання з екскерівником "Інтера" Старицьким у Києві

Наразі невідомо, чи застрелився Старицький сам, чи все ж це було вбивство. Результати експертизи мають бути готовими за кілька тижнів.

Крім того, триває розслідування інциденту й з боку правоохоронців. За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, слідчі вивчають усі версії, зокрема, з’ясовуватимуть, чи залишилися сліди пороху на обличчі після пострілу. Якщо їх не буде, можуть бути підстави вважати, що Старицького вбили.

Геращенко додав, що Кожара мав право на зброю, яку виявили на місці загибелі Старицького. Щоправда, її слід було зберігати в сейфі. Також заступник очільника МВС підтвердив, що у крові власника будинку було виявлено значні показники вмісту алкоголю.

Що відомо про смерть Сергія Старицького

Інцидент трапився в селі Чайки під Києвом пізнього вечора 21 лютого. Спершу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "Умисне вбивство" з додатковою позначкою "Самогубство". Проте згодом поліція перекваліфікували справу на умисне вбивство без жодної додаткової кваліфікації.

Слідство встановило, що у будинку перебувало троє осіб: подружжя і їхній гість – Кожара з дружиною і Старицький. Усі троє вживали алкогольні напої. Зі слів жінки, вона перебувала в іншій кімнаті, коли гість "вистрілив собі в голову із пістолета господаря". Де був у цей час Кожара, інформації немає.

Володимир Костерін, друг Сергія Старицького зі свого боку переконує, що це жодним чином не могло бути самогусбтво, оскільки начебто стріляли з 3 – 5 метрів.

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