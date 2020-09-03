Згідно з висновком консиліуму австрійських лікарів, отруєння Віктора Ющенка було викликано "важкою вірусною інфекцією і хімічними речовинами, які зазвичай не бувають в продуктах харчування". Нічого не нагадує?

Отравление Виктора Ющенко:

Вечером 5 сентября 2004 года кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко пригласили на дачу зампредседателя главы СБУ Владимира Сацюка в Киеве. Кушали плов, пили водку. На ужине присутствовали только самые близкие соратники: народный депутат Давид Жвания, председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко, зампредседателя СБУ Владимир Сацюк.

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Уже на второй день 6 сентября Ющенко отменил все предвыборные встречи. Начались сильнейшие боли в животе, тошнота, головная боль и температура.

Ночью 9 сентября на четвертый день после отравления Ющенко привезли в австрийскую клинику "Рудольфиннергаус".

11 сентября руководитель австрийской клиники заявил, что Ющенко был отравлен диоксинами .

. 18 сентября он возвращается в Украину, чтобы принять участие в избирательной кампании, но 29 сентября вынужден снова вернуться в клинику.

Интересно, что согласно выводу консилиума австрийских врачей, отравление Ющенко произошло не 5-го, а 6-го сентября и было вызвано "тяжелой вирусной инфекцией и химическими веществами, которые обычно не бывают в продуктах питания".

Политический резонанс

Ющенко практически выбыл из избирательной кампании, так как основной формой ее проведения, в условиях замалчивания в СМИ, были встречи-митинги с избирателями. Следует учесть, что тогда в Украине был только один оппозиционный 5 канал, а интернет не имел большого распространения вне Киева.

Поэтому отравители добились своего — кандидат в президенты Ющенко не смог полноценно вести предвыборную агитацию.

С другой стороны, отравление Ющенко невозможно было замалчивать. Подконтрольные СМИ вынуждено давали информацию. Несмотря на огромное число фейков, обвинения в алкоголизме, симуляции, неудачной пластике и т. п., Ющенко выиграл сочувствие даже среди своих оппонентов. Опросы позже показали, что часть людей вышли на Майдан из жалости к отравленному.

Команде Ющенко удалось легко убедить общественность, что его хотели убить из России, чтобы пророссийский Янукович стал президентом. Такое вмешательство во внутренние дела Украины вызвало огромное возмущение и поддержку Ющенко со стороны как украиноязычных, так и русскоязычных граждане Украины. Большую роль сыграл нейтралитет Кучмы, который перестал декларировать публично поддержку Януковичу после отравления Ющенко. Как стало известно позже: армия тоже отказалась атаковать Оранжевый Майдан.

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Последствия

Их нет. Хотя, практически все действующие лица этой драмы живы, отравители не найдены. Следствие началось при самом Ющенко, однако вскоре заглохло. Раз отравление произошло не во время обеда, то могло произойти где угодно. Так или иначе, но правоохранители сдались и факт отравления Ющенко остается нерешенной загадкой.

Что же касается России, как отравителя, то хотя в истории с Ющенко доказать это не удалось, последующие отравления и убийства неугодных Кремлю, в том числе отравление Навального, льют воду именно на эту мельницу.

Автор: Матвей Ганапольский

Источник: Эхо Москвы