Сайт 24 Каналу щодня о 9:00 нагадуватиме про хвилину мовчання

24 Канал запустив нову соціальну ініціативу на сайті, щоб щодня нагадувати читачам про загальнонаціональну хвилину мовчання в пам’ять про загиблих у війні Росії проти України.

Щоранку о 9:00 на сторінках сайту 24 Каналу з’являтиметься спеціальне повідомлення, яке закликатиме зупинитися на хвилину та вшанувати пам’ять тих, хто загинув у війні.

Нагадаємо, що щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о 9:00 було запроваджено відповідно до указу Президента України. Вона покликана вшановувати пам’ять військових та цивільних, які загинули внаслідок російської агресії.

З початку повномасштабної війни до цієї ініціативи долучаються державні установи, міста, компанії, а від 15 березня ще й сайт 24 Каналу.

Хвилина, щоб зупинитися, пригадати, подякувати і нести памʼять далі для нашої боротьби. Будемо раді, якщо колеги із онлайн-медіа підтримають ініціативу і у себе на сторінках видань,

– закликала головна редакторка сайту 24 Канал Анастасія Зазуляк.

Як виглядає загальнонаціональна хвилина мовчання на сайті 24 Каналу?

Після натискання на кнопку на екрані відвідувачам сайту 24 Канал відкриватиметься вікно з відліком хвилини мовчання.

Це короткий момент, щоб зупинитися серед новинного потоку, пригадати полеглих, подякувати їм і зберегти пам’ять про їхню жертву.

Заклик до медіаспільноти



Сайт 24 Каналу сподівається, що до ініціативи долучаться й інші онлайн-медіа. Навіть одна хвилина паузи у щоденному новинному потоці – це можливість вшанувати пам’ять загиблих та нагадати суспільству про ціну, яку Україна платить за свободу.