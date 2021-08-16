Поскольку Константин Павлов представлял партию ОПЗЖ, то его однопартийцы сразу же, не дожидаясь результатов расследования, заявили об убийстве. Хотя в МВД и в Нацполиции заявляют, что есть как минимум три версии – убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Но политикам (политическим соратникам погибшего) всегда выгоднее использовать версию убийства.

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На этом можно заработать политические дивиденды

А если обстоятельства смерти не вполне очевидны, и дают возможность различных толкований, то стихийно возникают и различные конспирологические версии.

Примеров, увы, достаточно много даже в нашей еще молодой политике, в том числе смерти Вячеслава Черновола, Юрия Кравченко, Евгения Кушнарева, Михаила Чечетова, Валентины Семенюк. Я назвал только самые известные примеры, по которым до сих пор продолжаются споры о том, что это было.

Думаю, что правильно и просто рационально – дождаться результатов расследования, и потом уже делать выводы. Поскольку речь идет о малой родине gрезидента Зеленского, то вполне логично, что глава государства взял расследование под личный контроль.

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Даже когда появятся результаты расследования, одни их примут, другие не поверят, и будут настаивать на своей версии. И это давно знакомая история, особенно когда речь идет о политиках.

Но сейчас время для других эмоций – надо просто почтить память покойного.

И дать следствию возможность спокойно, без политического давления провести свою работу.