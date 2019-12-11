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      Загиблий на Донбасі полковник СБУ Каплунов був засекреченим свідком у справі ексберкутівців

      1300 Читать новость на русском
      Дмитро Каплунов / ssu.gov.ua

      Одним із засекречених свідків сторони звинувачення у справі п'ятьох ексберкутівців був загиблий на Донбасі співробітник Центру спеціальних операцій СБУ "А" полковник Дмитро Каплунов.

      Про це на засіданні Святошинського райсуду Києва, який розглядає справу про масові вбивства на Майдані 20 лютого 2014 року, заявив головуючий у справі суддя Сергій Дячук, повідомляє "УНІАН".

      До теми: У Києві попрощалися із загиблим на Донбасі Героєм України Дмитром Каплуновим: фото

      На жаль, повинні повідомити учасникам процесу, що серед свідків звинувачення був допитаний свідок. У зв'язку з трагічними подіями ми маємо можливість, на жаль, розкрити його дані – це Дмитро Каплунов, Герой України. Він став героєм України посмертно, виконуючи свої службові обов'язки,
      – сказав суддя.

      Що відомо про загибель на Донбасі спецпризначенців СБУ

      Двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Дмитро Каплунов та Денис Волочаєв загинули 1 грудня. Диверсійно-розвідувальна група бойовиків здійснила спробу прориву в тил позицій ЗСУ. Під час бойового зіткнення в результаті вибуху міни українські бійці отримали поранення, несумісні з життям, і загинули на місці.

      Тіло загиблого співробітника спецпідрозділу СБУ "Альфа" Дмитра Каплунова представники так званої "ДНР" передали Україні через тиждень після його загибелі.

      Важливо! 3 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про посмертне присвоєння звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" загиблим полковникам Денису Волочаєву і Дмитру Каплунову.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Втрати СБУ Беркут
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